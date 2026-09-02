Stars Netflix bestätigt Doku-Serie über Matthew Perry – Schwester spricht erstmals über seinen Tod

Matthew Perry in Friends - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2026, 14:00 Uhr

Die Schwester der verstorbenen 'Friends'-Legende ist bereit, ihre Erinnerungen an Matthew Perry zu teilen.

Matthew Perrys Schwester spricht in einer neuen Dokumentation erstmals über seinen Tod.

Netflix wird im kommenden Monat die dreiteilige Doku-Serie ‚The One About Matthew Perry‘ veröffentlichen. Darin wird seine Schwester Mia Perry Bowick mit bisher unveröffentlichten Aussagen über ihren verstorbenen Bruder zu hören sein. Matthew Perry starb im Oktober 2023 im Alter von 54 Jahren an einer versehentlichen Überdosis. Gegenüber Tudum erklärte Mia, es habe Zeit gebraucht, bis sie bereit gewesen sei, ihre Erinnerungen zu teilen. Sie wolle Matthew als ganzen Menschen zeigen – nicht nur als Chandler und nicht nur als jemanden, der mit einer Sucht kämpfte.

„Als seine Schwester hat er geprägt, wer ich heute bin, der Mensch, der ich sein möchte, und auch die Arbeit, der ich mein Leben gewidmet habe“, fügte Mia hinzu. „Matthew hatte ein wunderschönes Herz und einen großzügigen Geist. Selbst in seinen dunkelsten Momenten konnte er uns noch zum Lachen bringen und uns das Gefühl geben, geliebt zu werden.“ Sie hoffe, dass die Serie allen, die ihn persönlich oder aus der Ferne liebten, ein tieferes Verständnis dafür vermittle, wer er wirklich gewesen sei und welches Vermächtnis er hinterlasse.

Die von Mary Robertson inszenierte Dokumentation wird am 27. Oktober veröffentlicht. Netflix kündigte die Serie mit folgenden Worten an: „Im Mittelpunkt stehen bisher unveröffentlichte Aussagen von Perrys Schwester Mia Perry Bowick und seinen besten Freunden, die ihn sein ganzes Leben lang begleitet haben.“ Unveröffentlichte Fotos und Videos aus dem privaten Archiv der Perry-Familie sollen seinen Weg vom aufstrebenden Comedy-Star zu dem Mann nachzeichnen, den die Welt noch immer als ihren Lieblings-‚Friend‘ liebe. „Persönliche Erinnerungen seiner kreativen Weggefährten und Freunde, die ihn verehrten und unterstützten, werden mit offenen neuen Details über seine privaten Probleme verwoben“, hieß es weiter.

Regisseurin Mary bezeichnete den verstorbenen ‚Friends‘-Star als „eines der Comedy-Genies unserer Zeit“. Durch seine zahlreichen Film-, Fernseh- und Bühnenauftritte sowie seine unvergessliche Darstellung von Chandler Bing habe er Millionen Menschen zum Lachen gebracht und ihnen geholfen, sich weniger allein zu fühlen.