Stars Netflix bestätigt neue ‚Scooby-Doo‘-Besetzung an der Seite von Mckenna Grace in Live-Action-Serie

Scooby-Doo - Wheres My Mummy - Sky BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.03.2026, 09:00 Uhr

'Scooby-Doo' kehrt mit einer Live-Action-Serie zurück - nun stehen auch die Darsteller von Shaggy, Velma und Freddy fest.

Tanner Hagen, Abby Ryder Forston und Maxwell Jenkins sind zur Besetzung der neuen ‚Scooby-Doo‘-Serie von Netflix gestoßen.

Das Trio wird in der kommenden, bislang noch unbetitelten Live-Action-Serie die Rollen von Shaggy Rogers, Velma Dinkley und Fred Jones übernehmen – an der Seite von Mckenna Grace, die bereits zuvor als Daphne Blake angekündigt wurde. Auf Instagram schrieb Tanner: „ZOINKS! Also… ist das überhaupt real? Ich bin so unglaublich dankbar, in die Rolle des ikonischen Shaggy Rogers in der kommenden Netflix-Live-Action-Serie schlüpfen zu dürfen! Danke an alle, die mir geholfen haben, hierher zu kommen. Bis bald, Gang!“

Mckenna scherzte: „JEEPERSSSS, ich bin so aufgeregt! Der Anfang der Mystery-Gang.“ Maxwell fügte hinzu, er sei „sehr dankbar für diese Chance“, während Abby schrieb: „JINKIES!! Ich freue mich riesig darauf, mit der Gang Rätsel zu lösen! Es ist eine große Ehre, als Nächste diesen ikonischen Rollkragen zu tragen. Bis bald!“

Die Serie – von Netflix als „moderne Neuinterpretation des beliebten Franchise“ beschrieben – wird zeigen, wie sich das junge Detektiv-Team erstmals zusammengefunden hat. Im Mittelpunkt stehen zunächst die alten Freunde Shaggy und Daphne während „ihres letzten Sommers im Camp“. In einer Pressemitteilung heißt es weiter: „Die beiden geraten in ein unheimliches Geheimnis rund um einen einsamen, verlorenen Deutschen-Doggen-Welpen, der möglicherweise Zeuge eines übernatürlichen Mordes wurde.“ Gemeinsam mit Velma und Freddy machen sie sich daran, den Fall zu lösen, „der sie alle in einen gruseligen Albtraum hineinzieht und droht, ihre Geheimnisse ans Licht zu bringen.“

Die ‚Scooby-Doo‘-Zeichentrickserie startete ursprünglich 1969 im Samstagmorgen-Programm von CBS und brachte es später auf drei Kinofilme, fast 40 animierte Heimvideo-Filme sowie mehr als ein Dutzend Serien. Die neue Serie ist die erste Live-Action-Adaption seit ‚Scooby Doo 2 – Die Monster sind los‘ (2004) mit Sarah Michelle Gellar, Freddie Prinze Jr., Linda Cardellini und Matthew Lillard.