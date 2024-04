Von der Polizistin zur Stalkerin Netflix-Hit „Rentierbaby“: Der Durchbruch für Jessica Gunning?

In der neuen Netflix-Serie "Rentierbaby" spielt Jessica Gunning die Stalkerin Martha Scott. (the/spot)

SpotOn News | 29.04.2024, 16:01 Uhr

Die britische Mini-Serie "Rentierbaby" feiert auf Netflix ungeahnte Erfolge. Jessica Gunning brilliert in der Rolle der Stalkerin Martha Scott und wird vom Publikum gefeiert. Im britischen Fernsehen ist sie jedoch keine Unbekannte.

Die Serie "Rentierbaby" feiert mit ihrer ungewöhnlichen Story derzeit auf Netflix große Erfolge. Die Mini-Serie erzählt innerhalb von sieben Folgen die wahre Geschichte einer seltsamen Beziehung zwischen dem erfolglosen Comedian Donny Dunn – gespielt von Richard Gadd (34) – und seiner Stalkerin Martha Scott – gespielt von Jessica Gunning (38). Dass die Episoden mit typisch britischem Humor auf der Streaming-Plattform derzeit so durch die Decke gehen, wird vor allem Gunning und ihrer Darstellung der gestressten Anwältin zugeschrieben. Wer ist die Schauspielerin und woher kennt man sie bereits?

Bekannt aus der BBC-Comedyserie "The Outlaws"

In Deutschland und international eher noch unbekannt ist Jessica Gunning im britischen Fernsehen kein unbekanntes Gesicht. Die Schauspielerin wird seit der Erstausstrahlung 2021 unter anderem für ihre Rolle in der britischen Comedyserie "The Outlaws" geliebt, eine Koproduktion von BBC und Amazon. In der Serie müssen sieben sehr verschiedene Fremde in Bristol ihre Sozialstunden ableisten. Ihre Aufseherin dabei ist Diane Pemberley, die von Gunning verkörpert wird. Ihr Ziel ist es selbst Polizistin zu werden, nachdem sie einst selbst als junge Straftäterin dazu gezwungen wurde, gemeinnützige Arbeit zu leisten.

Derzeit warten Fans auf die dritte Staffel der Serie, in der Jessica Gunning wieder in die Rolle der Diane schlüpfen wird. Sie hat sich in den letzten Jahren für viele zum Serienliebling entwickelt. Staffel drei feiert am 31. Mai auf Prime Video Premiere.

Kleinere Rollen in britischen Serien und Filmen

In Großbritannien kennt man die Schauspielerin zudem für die Darstellung einer Polizistin in der britischen Ausgabe von "Law and Order". Von 2009 bis 2011 war sie in 20 Episoden der Serie zu sehen und spielte dabei die Rolle der Angela, zuvor hatte sie 2008 einen Gastauftritt in der Serie "Doctor Who". In der Sitcom "Back" spielte sie von 2017 bis 2021 die Barkeeperin Jan in einem zugrunde gehenden Pub in Gloucestershire. Filme, in denen sie kleinere Rollen hatte, waren zum Beispiel "Summerland" und "Pride".

Jetzt sorgt Jessica Gunning mit der Serie "Rentierbaby" für Gesprächsstoff. Die Geschichte basiert auf den eigenen Erfahrungen des anderen Hauptdarstellers Richard Gadd, die er mit einer weiblichen Stalkerin in seinen Zwanzigern machte. Dadurch dass er von Martha verfolgt wird, muss sich der Hauptcharakter Donny im Lauf der Serie mit einem eigenen Trauma auseinandersetzen. Gadd ist voll des Lobes für seine Gegenspielerin in der Netflix-Serie: "Ich hatte Jess immer in Shows gesehen und dachte, dass sie sträflich zu wenig genutzt wurde – sie spielte immer die komische Hilfsfigur. Da war eine Essenz von etwas, das dabei war auszubrechen", sagte Gadd, der bei der Netflix-Serie auch als Autor tätig war, über die Besetzung von Jessica Gunning im Interview mit "Vanity Fair".