Stars Netflix will Klage von Tyra Banks abweisen lassen

Tyra Banks -Berlin Fashion Week 2022 - Marc Cain, September 6 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2026, 12:00 Uhr

Netflix will Klage von Tyra Banks abweisen lassen.

Netflix geht juristisch gegen die Klage von Tyra Banks vor und möchte erreichen, dass die von dem Model erhobenen Vorwürfe fallengelassen werden.

Die 52-Jährige hatte den Streamingdienst im Juni wegen Verleumdung verklagt. Hintergrund ist die Dokumentarserie ‚Reality Check: Inside America’s Next Top Model‘, in der es um die Geschichte der Castingshow ‚America’s Next Top Model‘ geht. Banks wirft den Verantwortlichen vor, ein dreieinhalbstündiges Interview mit ihr auf lediglich 16 Minuten gekürzt zu haben. Ihre Aussagen seien dabei aus dem Zusammenhang gerissen und neu zusammengesetzt worden, um eine „falsche und verleumderische Darstellung“ zu erzeugen, die nicht ihren tatsächlichen Äußerungen entspreche. Dadurch habe sie „erhebliches seelisches Leid“ erlitten.

Am Freitag, dem 14. August, reichte Netflix nun Unterlagen bei Gericht ein, mit denen der Streamingdienst die Abweisung der Klage beantragt. Ein Sprecher erklärte gegenüber dem Magazin ‚Us Weekly‘: „Die Regisseure Daniel Sivan und Mor Loushy sind angesehene Dokumentarfilmer, die die Personen hinter ‚America’s Next Top Model‘ ausführlich interviewt haben.“ Banks habe die Möglichkeit erhalten, offen über ihre Erfahrungen zu sprechen. Ihre Perspektive sei gemeinsam mit den Sichtweisen aller anderen in der Dokumentation auftretenden Personen fair dargestellt worden. „Wir stehen hinter ‚Reality Check: Inside America’s Next Top Model‘ und werden es weiterhin mit Nachdruck verteidigen“, so Netflix.

Nach dem Antrag von Netflix verlangte Banks, das Streamingunternehmen solle die ungeschnittene Fassung ihres Interviews veröffentlichen. Ihre Anwälte Tom Locke und Clare Locke warfen Netflix vor, mit der Bearbeitung die Wahrheit verzerrt zu haben. „Tyras Klage wirft eine einfache Frage auf: Können Zuschauer darauf vertrauen, dass eine als Tatsache präsentierte Dokumentation fair wiedergibt, was passiert ist und was Menschen tatsächlich gesagt haben? Die Antwort von Netflix unterstreicht das Problem nur“, erklärten die Anwälte. Es gehe nicht darum, dass Banks mit einer Bearbeitung unzufrieden sei oder kreative Kontrolle über das Endprodukt beanspruche. Entscheidend sei vielmehr, ob die vorgenommenen Schnitte ihre Aussagen und die tatsächlichen Fakten wesentlich verfälscht hätten. „Netflix besitzt Tyras vollständiges, ungeschnittenes Interview. Wenn Netflix von der Genauigkeit seiner Dokumentation überzeugt ist, sollte das Unternehmen dieses Interview vollständig veröffentlichen und die Zuschauer selbst urteilen lassen“, forderten die Anwälte.

In ihrer Klage argumentiert Banks zudem, die Serie enthalte „inszenierte Dramen“ und „konstruierte Erzählungen“. Wie das Magazin ‚People‘ aus Gerichtsunterlagen zitiert, sei die Netflix-Produktion ausdrücklich als Dokumentarserie vermarktet worden. Netflix habe sie als „die definitive, unbedingt sehenswerte Chronik von ‚America’s Next Top Model'“ bezeichnet. Gerade deshalb hätten Zuschauer Fakten und keine künstlich erzeugten Konflikte erwartet. Banks behauptet außerdem, dass Passagen herausgeschnitten worden seien, in denen sie Verantwortung für einige der umstrittensten Momente der Modelshow übernommen habe. Welche Schadensersatzsumme ihr zustehen könnte, soll nach ihrem Willen eine Jury entscheiden.