Stars Neu-Single Danni Büchner genießt den Sommer auf Mallorca

Daniela Buechner - Danni Buechner - November 2021 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.08.2025, 14:00 Uhr

Danni Büchner scheint den Sommer auf Mallorca in vollen Zügen zu genießen.

Die 47-jährige ‚Reality Queens‘-TV-Persönlichkeit lebt mit ihrer Familie auf der sonnigen Urlaubsinsel und teilte jetzt einen Instagram-Post mit ihren Followern, in dem sie in einem Bikini mit Leopardenmuster vor dem glitzernden Mittelmeer zu bewundern ist.

Auf dem Schnappschuss trägt Danni eine stylische Sonnenbrille und lässt es sich mit einem Drink in der Hand gut gehen. Zu dem Posting schrieb die Influencerin: „Sommer, Mallorca und gute Freunde.“ Büchner ließ es sich zudem nicht nehmen, ihren Fans im Rahmen ihres sommerlichen Strandfotos einen guten Rat mitzugeben. Der Star verriet: „Zur Erinnerung: Du musst nichts beweisen. Du bist schon genug.“ Danni hatte in den vergangenen Monaten nicht mehr viel über ihr Liebesleben preisgegeben, weshalb zahlreiche Fans davon ausgingen, dass die fünffache Mama gar keine Zeit für eine romantische Beziehung hätte. Auf ihrem Account auf Social Media erzählte die gebürtige Düsseldorferin jedoch vor einigen Tagen, dass sie erst seit Kurzem glücklicher Neu-Single sei: „Ich bin noch gar nicht so lange Single.“