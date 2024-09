"Sie sollten sich beeilen" Neue „Herr der Ringe“-Filme: Wird Ian McKellen wieder zu Gandalf?

Ian McKellen als mächtiger wie liebenswerter Zauberer Gandalf. (stk/spot)

SpotOn News | 02.09.2024, 14:44 Uhr

"Ein Zauberer kommt nie zu spät. Ebenso wenig zu früh. Er trifft genau dann ein, wenn er es für richtig hält." Aktuell stellt sich die Frage: Hält es Ian McKellen inzwischen für richtig, zu seiner Rolle als Gandalf zurückzukehren?

Die zweite Staffel der Serie "Die Ringe der Macht" ist gerade bei Amazon Prime Video an den Start gegangen, da erreichen Fans schon neue und buchstäblich zauberhafte Nachrichten aus Mittelerde. Schauspieler Ian McKellen (85), der sowohl in der Original-Trilogie als auch in den "Hobbit"-Filmen die Figur Gandalf verkörperte, könnte die Rolle auch in den unlängst angekündigten "Herr der Ringe"-Filmen von Andy Serkis (60) spielen. Dass McKellen diesbezüglich bereits angefragt wurde, verriet er nun im Gespräch mit der Seite "Big Issue". In Hinblick auf sein Alter mahnte er zugleich aber zur Eile.

"Die Begeisterung für 'Der Herr der Ringe' zeigt keinerlei Rückgang", wird McKellen zitiert. "Mir wurde vor Kurzem mitgeteilt, dass es weitere Filme geben wird, in denen Gandalf auftaucht und man hofft, dass ich ihn wieder spiele." Mehr wisse allerdings auch er zu diesem Zeitpunkt noch nicht: "Wann? Das weiß ich nicht. Wie das Skript ist? Es wurde noch nicht geschrieben. Sie sollten sich also besser beeilen."

Der Wille, noch einmal nach Mittelerde zurückzukehren, scheint auch mit seinen nunmehr 85 Jahren ungebrochen zu sein. Zumal McKellen unlängst beteuert hatte, die Schauspielerei nicht an den Nagel hängen zu wollen: "Ich mache damit weiter, solange die Beine, die Lunge und der Verstand funktionieren", hatte er demnach zu Gast bei "BBC Breakfast" beteuert.

2026 soll es so weit sein

Vor rund vier Monaten hat Filmstudio Warner Bros. die Bombe platzen lassen und neue Filme aus dem "Herr der Ringe"-Universum angekündigt. Der erste davon soll im Jahr 2026 in die Kinos kommen. Im Mittelpunkt von "The Hunt for Gollum" ("Die Jagd nach Gollum") und den Nachfolgestreifen steht die titelgebende Figur – wieder verkörpert von Andy Serkins.

Serkis wird zudem auch auf dem Regiestuhl Platz nehmen, während "Der Herr der Ringe"- und "Der Hobbit"-Regisseur Peter Jackson (62) als beratender Produzent fungiert. Unterstützt wird Jackson von seinen langjährigen Partnerinnen, den neuseeländischen Drehbuchautorinnen Fran Walsh (65) und Philippa Boyens (62). Unter deren Leitung soll bald das Skript zum ersten Gollum-Film entstehen.

In einem Statement hatten Jackson, Walsh und Boyens im Mai mitgeteilt: "Es ist eine Ehre und ein Privileg, mit unserem guten Freund und Mitarbeiter Andy Serkis, der noch eine Rechnung mit dem Stinker Gollum offen hat, zurück nach Mittelerde zu reisen! Als lebenslange Fans der gewaltigen Mythologie von Professor Tolkien sind wir stolz darauf, […] an einem weiteren epischen Abenteuer zu arbeiten!"

Noch in diesem Jahr, am 12. Dezember, erscheint außerdem "Der Herr der Ringe: Die Schlacht der Rohirrim". Bei dem Prequel von Kenji Kamiyama (58), das rund 260 Jahre vor "Der Herr der Ringe: Die zwei Türme" spielt, handelt es sich um einen Animationsfilm.