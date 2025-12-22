Musik Neue Musik und Tour: Ciara teasert Pläne für 2026 an

Ciara - 2024 Baby2Baby Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.12.2025, 14:00 Uhr

Die Sängerin hat im kommenden Jahr viel vor - unter anderem will sie auf Tour gehen.

Ciara möchte nächstes Jahr auf Tour gehen.

Die ‚Level Up‘-Sängerin ist begeistert von dem, was 2026 bringen wird, und „manifestiert all die guten Dinge“, darunter neue Musik, mehr Live-Shows und anhaltenden Erfolg. Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin verriet sie: „Oh mein Gott, 2026, Mann. Ich manifestiere mehr Freude, mehr Musik, mehr Erfolg, wisst ihr, was ich meine?“ Die Künstlerin fügte hinzu: „All das Gute. Ich manifestiere all die guten Dinge. Und eine Tour. Ja, ich bin aufgeregt.“

Die 40-Jährige schätzt sich „glücklich“, dass ihre Musik dank der Video-Sharing-Plattform TikTok ein neues Publikum erreicht. „Ich hatte großes Glück, dass eigentlich alle meine Songs im Laufe der Jahre richtig eingeschlagen haben … und tatsächlich viele der angesagten Songs [auf TikTok] waren in den letzten Jahren, was ein Segen war und mich jung hält, was ich liebe“, berichtete sie.

Ciara liebe es, wenn junge Familienmitglieder oder Teenager sagen, sie hätten gerade zum ersten Mal ihre Single ‚Get Up‘ von 2006 gehört. „Ich denke dann: ‚Wo wart ihr denn die ganze Zeit?'“, erzählte sie. „Aber genau diese Momente lassen mich so breit lächeln, weil ich das Gefühl habe, dass sie mir helfen, als Künstlerin verbunden zu bleiben.“ Außerdem sei es sehr motivierend, ihre Musik mit der jungen Generation zu teilen. „Ich kann euch sagen, ich bekomme nie genug davon, dass ‚Level Up‘ weiterhin angesagt ist und immer wieder trendet“, schwärmte sie. Das sei für sie als unabhängige Künstlerin „einfach ein Segen“. Ciara betonte: „Darauf bin ich wirklich stolz.“