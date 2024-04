Doch nicht alle sind begeistert Neuer Look und Schloss in Italien: Kompletter Restart für Johnny Depp?

Neuer Look: Johnny Depp in London. (smi/spot)

SpotOn News | 16.04.2024, 12:40 Uhr

Alles neu im Frühling für Johnny Depp? Der in Hollywood etwas in Ungnade gefallene Schauspieler zeigte sich bei einer Premiere in London in neuem und seriöserem Look. Derzeit dreht der "Fluch der Karibik"-Star in Italien - wo er nun ein Schloss kaufen will. Doch nicht alle sind davon begeistert.

Johnny Depp (60) zeigte sich am Montag in neuem und zuletzt etwas ungewohntem Look in London. Der "Fluch der Karibik"-Star lief zur UK-Premiere seines Films "Jeanne du Barry" in einem seriösen schwarzen Anzug mit Krawatte über den roten Teppich. Darüber trug er einen stilvollen grauen Mantel. Die Haare hatte Johnny Depp streng nach hinten gegelt. Sie sind außerdem auch deutlich kürzer geschnitten als in jüngster Vergangenheit.

Auf Fotos aus den letzten Monaten trug Depp die Haare noch schulterlang. Bilder von den Dreharbeiten seiner neuen Regiearbeit "Modi" in Turin zeigten ihn außerdem noch in seinem berühmten Altrocker-Look, mit etlichen Tüchern und Ketten als Zierde. Aber eine Filmpremiere ist eben ein besonderer Anlass. "Jeanne du Barry" startet am 19. April in den britischen Kinos. Ab dem 2. Mai läuft er auch in Depps Heimat, den USA. In Deutschland war der Historienfilm schon im letzten Jahr zu sehen.

Video News

Generell wirkt Johnny Depp fitter als in den letzten Monaten, der Schauspieler scheint zudem etwas abgenommen zu haben. Laut "Daily Mail" pflegt er gerade einen gesünderen Lebensstil als in der Vergangenheit. Dies sollen Freunde von Depp der britischen Zeitung gesteckt haben. Der US-Amerikaner lebt aktuell in London, wo er am Schnitt von "Modi" arbeitet.

Neustart mit Schloss in Italien?

Johnny Depp scheint generell einen Neustart in Europa anzupeilen. Seit dem Verfahren gegen seine Ex-Frau Amber Heard (37) ist er in den USA in der Tendenz eher unerwünscht – obwohl er den Prozess gegen Heard wegen Verleumdung gewann. Sie hatte ihn zuvor der häuslichen Gewalt bezichtigt.

Nach der Rolle in dem französischen Film "Jeanne du Barry" arbeitete Johnny Depp als Regisseur an "Modi". Unter anderem in Turin drehte er das Biopic über den italienischen Maler Amedeo Modigliani (1884-1920). Dabei hat er sich offenbar in ein Schloss verliebt. Laut italienischen Medienberichten soll er ein Auge auf das Castello di Montalto Dora zwischen Turin und Mailand geworfen haben. Vier Millionen US-Dollar soll das Schloss aus dem 12. Jahrhundert kosten. Das Anwesen ist rund 2044 Quadratmeter groß und besitzt elf Schlafzimmer.

Anwohner anscheinend nicht scharf auf Depp als Nachbar

Doch die Bewohner von Montalto Dora sollen nicht glücklich sein über einen Hollywoodstar in ihrer Nachbarschaft. "Ein Star, der ein historisches Monument wie das Schloss Montalto Dora kauft, würde viel Aufmerksamkeit auf die Gegend lenken", sagte Bürgermeister Renzo Galletto der "New York Post". "Aber wir sind uns nicht sicher, ob das die richtige wirtschaftliche Synergie für die Gemeinde wäre", so der Vorsteher der 3000-Seelen-Gemeinde weiter.

Da das Schloss Teil des italienischen Kulturerbes ist, müsste Johnny Depp diverse Auflagen befolgen. Laut "TMZ" soll er dazu aber bereit sein, wie eine dem Darsteller nahestehende Quelle gesagt habe.