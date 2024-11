"Charité", "Doctor's Diary" und mehr Neuer „Mit Herz und Holly“-Film im TV: Das sind die besten Arztserien

"Mit Herz und Holly: Lichtblicke": Dr. Holly Sass (Karoline Teska, l.) und Dr. Katrin Herz (Inka Friedrich) arbeiten in der kleinen Stadt Tangermünde an der Elbe. (ili/spot)

SpotOn News | 03.11.2024, 17:01 Uhr

Der dritte Film der Medical-Reihe "Mit Herz und Holly" wird im Fernsehen ausgestrahlt - nicht die einzige sehenswerte deutsche Arzt- und Krankenhausserie. Das sind die beliebtesten und besten deutschen Produktionen des Genres.

Beliebt waren Arzt- und Krankenhausserien mit ihrem Mix aus medizinischen Schicksalen, Spannung, Drama, Tragik und Berührendem aus dem Privatleben der Medizinerinnen und Mediziner immer. "Die Schwarzwaldklink" (1985, ZDF) etwa galt als echter Straßenfeger. Über viel Zuspruch durften sich auch Produktionen wie "Praxis Bülowbogen" (1987-1996, Das Erste), "Der Landarzt" (1987-2013, ZDF), "Dr. Stefan Frank – der Arzt, dem die Frauen vertrauen" (1995-2001, RTL), "Für alle Fälle Stefanie" (1995-2004, Sat.1), "Nikola" (1997-2005, RTL) oder "Dr. Klein" (2014-2019, ZDF) freuen. Das Genre entwickelte sich weiter, unter anderem kamen Humor und History kamen hinzu. Das sind die derzeit besten und beliebtesten deutschen Arzt- und Krankenhausserien:

"Charité" (seit 2017, Das Erste) – Die vielfach ausgezeichnete Serie zeigt die geschichtliche Entwicklung der Medizin vor dem Hintergrund des weltberühmten Berliner Krankenhauses Charité. Die ersten drei Staffeln lockten ein Millionenpublikum vor die Bildschirme. Die vierte und bis dato jüngste Staffel war zwar konsequent weitergedacht, das Science-Fiction-Format kam bei den Fans der History-Serie dennoch nicht so gut an.

"Doctor's Diary" (2008-2022, RTL) – Die junge, freundlich-naive Ärztin Margarete "Gretchen" Haase (Diana Amft, 48) startet nach einem Trennungsdrama im Krankenhaus ihres Vaters. Die Krankenhausserie von Drehbuchautor Bora Dagtekin (46, "Türkisch für Anfänger", "Fack ju Göthe") wurde unter anderem mit dem Grimme-Preis für Unterhaltung und dem Comedypreis ausgezeichnet.

"Der Bergdoktor" (seit 2008, ZDF) – Der Arzt Dr. Martin Gruber (Hans Sigl, 55) behandelt nicht nur medizinische Fälle, sondern steht immer wieder auch vor persönlichen Herausforderungen – und dass alles vor der malerischen Kulisse der Kitzbüheler Alpenregion. Die Drehorte rund um den Wilden Kaiser sind längst beliebte Touristenattraktion.

"Die Bergretter" (seit 2009, ZDF) – Ebenfalls vor malerischer Bergkulisse spielen diese dramatischen und emotionalen Geschichten. Der Fokus liegt hier auf alpinen Rettungseinsätzen und Erster Hilfe für verunglückte Bergsteiger. 2012 wurde ein Crossover mit "Der Bergdoktor" ausgestrahlt.

"In aller Freundschaft" (seit 1998, Das Erste) – Die Serie spielt in der fiktiven Leipziger Sachsenklinik und zeigt den Alltag von Ärzten und Pflegepersonal in dem Krankenhaus. Mit zahlreichen Auszeichnungen, darunter der Publikumspreis Goldene Henne, und konstant hohen Einschaltquoten gilt sie als erfolgreichste deutsche Krankenhausserie.

"In aller Freundschaft – Die jungen Ärzte" (seit 2015, Das Erste) – Der ebenfalls sehr beliebte Ableger von "In aller Freundschaft" konzentriert sich auf junge Medizinerinnen und Mediziner im fiktiven Johannes-Thal-Klinikums in Erfurt.

"Bettys Diagnose" (seit 2015, ZDF) – Im Mittelpunkt der Krankenhausserie steht Betty. In den ersten Staffeln war es die Krankenschwester Bettina "Betty" Dewald. Es folgten Bettina "Betty" Weiss und seit Staffel zehn (2023) ist Henrike Hahn (geb. 1986) als Elisabeth "Betty" Hertz die Hauptdarstellerin in der fiktiven Aachener Karlsklinik.

"Doktor Ballouz" (seit 2021, ZDF) – Der georgische Schauspieler Merab Ninidze (59) spielt den empathischen Dr. Amin Ballouz, der als Chefarzt einer kleinen Klinik in der Uckermark mit einem privaten Trauma fertig werden muss. Die Krankenhausserie basiert auf der wahren Geschichte des libanesischen Arztes Amin Ballouz.

"Dr. Nice" (seit 2023, ZDF) – Der internationale Top-Chirurg Dr. Moritz Neiss (Patrick Kalupa, 45) muss nach einer unfallbedingten Handverletzung widerwillig zum Hausarzt umschulen. Seine patente Arzthelferin Charlie Winkler (Josefine Preuß, 38) zieht die Teenie-Tochter ihrer verstorbenen Partnerin auf – die aus einer kurzen Liaison mit dem meistens gar nicht so netten (Engl. nice) Dr. Neiss stammt.

"Die Notärztin" (seit 2024, Das Erste) – Dr. Nina Haddad, die von der Schweizer Schauspielerin Sabrina Amali (geb. 1992, "4 Blocks") verkörpert wird, und ihr Mannheimer Rettungsdienst- und Feuerwehr-Team begeistern erst seit Anfang des Jahres. Abgesehen von den unterhaltsamen und rührenden zwischenmenschlichen Geschichten erfahren die Zuschauer viel Wissenswertes aus dem echten Arbeitsalltag dieser Berufe.

Neue "Mit Herz und Holly"-Filme stehen an

"Mit Herz und Holly" (seit 2023, ZDF) – Landärztin Dr. Katrin Herz (Inka Friedrich, 59) betreibt eine Praxis in der malerischen Kaiser- und Hansestadt Tangermünde an der Elbe im nördlichen Sachsen-Anhalt. Als sie dringend eine Vertretung sucht, schneit die Berliner Kollegin Dr. Holly Sass (Karoline Teska, 36, "Allein unter"-Reihe) herein – und bleibt. Doch eigentlich ist Sass auf der Suche nach ihren familiären Wurzeln vor Ort.

Mit "Lichtblicke" (3. November, 20:15 Uhr, ZDF) und "Kleine Wunder" (10.11.) stehen nun zwei neue Film der sehenswerten Medical-Reihe auf dem Programm. Dr. Holly Sass muss die Landarztpraxis mit der täglichen Patientenflut zum ersten Mal allein stemmen. Und in der Liebe läuft es auch nicht gerade reibungslos …