Auktion in New York Neuer Rekord: Gitarre von John Lennon bringt 2,9 Millionen Dollar ein

Fast drei Millionen Dollar hat ein unbekannter Käufer für eine Gitarre von John Lennon ausgegeben. (hub/spot)

SpotOn News | 30.05.2024, 08:54 Uhr

Bei der Versteigerung eines Musikinstruments in New York hat es einen neuen Rekord gegeben: Noch nie wurde eine Gitarre der Beatles für mehr Geld verkauft.

Eine Gitarre, die John Lennon (1940-1980) und George Harrison (1943-2001) bei den Aufnahmen zu den Alben "Help!" und "Rubber Soul" spielten, ist in New York versteigert worden. Das Musikinstrument brachte laut dem Auktionshaus "Julien's Auctions" beinahe 2,9 Millionen Dollar (etwa 2,7 Millionen Euro) ein. Noch nie wurde Medienberichten zufolge mehr für eine Beatles-Gitarre bei einer Versteigerung gezahlt.

2015 verkaufte "Julien's Auctions" bereits eine andere Lennon-Gitarre: Sie erzielte einen Preis von 2,41 Millionen Dollar. Die nun neu entdeckte Framus-Gitarre wurde vor der Auktion laut Berichten auf 600.000 bis 800.000 Dollar geschätzt – brachte aber wesentlich mehr ein.

Das gerade versteigerte Musikinstrument soll die letzten 50 Jahre auf einem Dachboden gelegen haben. Die Akustikgitarre der Beatles, die einer Mitteilung des Auktionshauses zufolge Anfang der 1960er Jahre von der deutschen Firma Framus hergestellt wurde, wurde vor allem von John Lennon gespielt und ist offenbar auch im Film "Help!" ("Hi-Hi-Hilfe!") zu sehen, wo sie bei "You've Got to Hide Your Love Away" zum Einsatz kommt. George Harrison benutzte die Gitarre unter anderem für "Norwegian Wood".

"Wie die Entdeckung eines verlorenen Rembrandts oder Picassos"

Darren Julien, Mitbegründer und Geschäftsführer von "Julien's Auctions", sagte laut dem "People"-Magazin: "Dieses bemerkenswerte Instrument zu finden, ist wie die Entdeckung eines verlorenen Rembrandts oder Picassos, und es sieht immer noch gut aus und spielt sich wie ein Traum."

Er erzählte zudem, dass die Besitzer – die vergessen hatten, dass sie das Instrument besitzen – die Gitarre ursprünglich von Gordon Waller (1945-2009) von den Popstars Peter & Gordon geschenkt bekommen hatten. Waller gab die Gitarre damals an einen seiner Manager weiter, der sie mit nach Hause nahm, sie auf den Dachboden legte und sich offenbar jahrzehntelang nicht um sie kümmerte.