Schon wieder ein Rücktritt Neuer Schlag für Prinz Harry? Sentebale-Chef legt Amt nieder

Diese Zeiten sind vorbei: Richard Miller und Prinz Harry arbeiteten für Sentebale zusammen. (ae/spot)

SpotOn News | 10.12.2024, 09:46 Uhr

In den vergangenen Monaten gab es mehrere Rücktritte bei der Wohltätigkeitsorganisation Sentebale von Prinz Harry. Nun ist auch der CEO Richard Miller ausgeschieden. Der Royal scheint das für eine Neuausrichtung zu nutzen.

Prinz Harry (40) war in der vergangenen Woche in New York noch in überschwänglicher Stimmung, als eine Benefizausstellung für seine afrikanische Kinderhilfsorganisation Sentebale eröffnet wurde. Doch nun muss er eine große Veränderung in seiner Organisation verkraften. Wie die "Daily Mail" berichtet, ist der CEO Richard Miller (62) diese Woche zurückgetreten.

Video News

Mehrere personelle Veränderungen

Miller arbeitete fünf Jahre als Geschäftsführer für Harrys Wohltätigkeitsorganisation, die der Royal 2006 gemeinsam mit Prinz Seeiso von Lesotho (58) gegründet hat. Es ist nicht der erste Rücktritt in jüngster Zeit: Baroness Lynda Chalker legte laut der britischen Zeitung angeblich vergangenen Monat ihr Amt als Direktorin nieder, ebenso wie Andrew Tucker, der fast ein Jahrzehnt lang eine leitende Position innehatte. Im vergangenen Jahr trat zudem Johnny Hornby nach elf Jahren als Treuhänder zurück, davon fünf als Vorsitzender.

Die "Daily Mail" deutet Millers Abgang als ein weiteres Zeichen dafür, dass Harry und seine Frau, Herzogin Meghan (43), ihre Verbindungen zu Großbritannien abbrechen. Denn er sei der letzte in London ansässige Geschäftsführer von Sentebale gewesen.

Sentebale soll neu ausgerichtet werden

Die Hilfsorganisation teilte mit, dass Miller durch eine vorläufige Geschäftsführerin, Carmel Gaillard, ersetzt wird. Sie wird in Johannesburg, Südafrika, arbeiten und soll eine "strategische Transformation" der Hilfsorganisation durchführen.

Von der Unterstützung von HIV/AIDS-betroffenen Kindern und Jugendlichen in Lesotho und Botswana hat sich die Organisation zu einer Initiative entwickelt, die sich umfassenderen Themen wie Jugendgesundheit, Vermögensungleichheit und Klimaresilienz widmet. "Dieser Wandel spiegelt unser anhaltendes Engagement wider, uns von Stimmen aus der Region, in der wir tätig sind, leiten zu lassen", so Prinz Harry und Prinz Seeiso in der gemeinsamen Erklärung.