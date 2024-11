Polizei ermittelt wegen Vergewaltigung Neuer Schock für Norwegen-Royals: Marius Borg Høiby wieder verhaftet

Marius Borg Høiby hat sich zum schwarzen Schaf der königlichen Familie entwickelt. (ae/spot)

SpotOn News | 19.11.2024, 09:59 Uhr

Zuletzt hatte es geheißen, Marius Borg Høiby werde in einer Londoner Klinik behandelt. Doch nun wurde der Stiefsohn von Kronprinz Haakon in seiner norwegischen Heimat erneut verhaftet. Am Montagabend klickten die Handschellen - wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung.

Die Vorwürfe gegen Marius Borg Høiby (27), Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit (51) aus einer früheren Beziehung, erfahren einen neuen Höhepunkt. Am späten Montagabend, 18. November, soll er erneut verhaftet worden sein – diesmal offenbar wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung.

Wie unter anderem die norwegische Zeitung "VG" berichtete, wurde Høiby am Montag gegen 23:10 Uhr von der Polizei in einem Auto festgenommen. Die Verhaftung habe in der Nähe von Skaugum stattgefunden, der Residenz von Kronprinz Haakon (51). Nach Angaben von "VG" muss sich der Vorfall Anfang des Jahres an einer Adresse in Oslo ereignet haben. Die betroffene Frau sei nicht unter den bisher bekannten angeblichen Opfern des Stiefsohns von Haakon.

Bereits zweimal verhaftet

Høiby war bereits Anfang August in Oslo wegen mutmaßlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung in der Wohnung seiner damaligen Freundin festgenommen worden. Er gestand, sie unter Alkohol- und Kokaineinfluss angegriffen und Gegenstände zerstört zu haben. Danach erhoben weitere Frauen gegen ihn Vorwürfe der häuslichen Gewalt. Im September wurde er ein weiteres Mal wegen des Verdachts auf Wiederholungsgefahr festgenommen. Auch sein Führerschein wurde ihm inzwischen auf Anraten eines Arztes entzogen. Nun wurde er laut Polizei beim Fahren ohne gültigen Führerschein erwischt. Laut der Zeitung "Se og Hør" befindet sich der 27-Jährige in Untersuchungshaft in Oslo.