120-jähriges Jubiläum Neues Hobby? König Charles besucht mit Camilla eine Schauspielschule

König Charles und Königin Camilla setzten bei ihrem Besuch der Royal Academy of Dramatic Art ganz auf die Farbe Blau. (stk/spot)

SpotOn News | 29.05.2024, 17:39 Uhr

König Charles und Königin Camilla haben eine hochangesehene Schauspielschule besucht. Einer besseren Darbietung zukünftiger Reden diente der Besuch aber nicht.

Wollen König Charles (75) und Königin Camilla (76) auf ihre alten Tage noch einmal die Schulbank drücken? Gemeinsam besuchte das britische Königspaar Mittwochmorgen (29. Mai) jedenfalls die renommierte Schauspielschule Royal Academy of Dramatic Art (RADA) in London, wo sie sich angeregt mit Studenten und Angestellten unterhielten. Shakespeare werden sie dort künftig allerdings nicht selbst pauken – Anlass ihres Besuchs war laut "Daily Mail" das 120-jährige Jubiläum der Einrichtung.

Bei dem Besuch handelte es sich um den ersten öffentlichen Auftritt des Königspaares, seit Premierminister Rishi Sunak (44) vergangene Woche den Termin für die Parlamentswahl auf den 4. Juli festgelegt hatte. Laut des Berichts habe man im Königshaus seither auf Auftritte verzichtet, um nicht von der Wahlkampagne abzulenken.

Namhafte Absolventen

Bei ihrem Abstecher in die Royal Academy of Dramatic Art wurden König Charles und Königin Camilla unter anderem vom Präsidenten der Schule in Empfang genommen – es handelt sich um den ehemaligen Absolventen David Harewood (58), der schon in Filmen wie "Blood Diamond" und Serien wie "Homeland" sein dort erlerntes Können unter Beweis stellen durfte.

Nach dem royalen Besuch habe Harewood gesagt: "Ich denke, dass Theater derzeit aus den Lehrplänen der Schulen gestrichen wird, was sehr traurig ist. Daher ist es meiner Meinung nach wirklich toll, dass sich ein amtierender Monarch für die Künste einsetzt und sie unterstützt."

Dass sich ein Studium an der Royal Academy of Dramatic Art trotz starker Konkurrenz lohnen und zu einer weltweiten Karriere führen kann, bewiesen schon zahlreiche Absolventinnen und Absolventen. So lernten dort unter anderem Richard Attenborough, Kenneth Branagh, Donald Sutherland, Ralph Fiennes, Anthony Hopkins, Alan Rickman, Gary Oldman und Phoebe Waller-Bridge die hohe Kunst des Schauspiels.