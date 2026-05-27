Stars Neues Liebesglück für Sebastian Tigges nach Ehe-Aus mit Marie Nasemann

Marie Nasemann at Book Fair Frankfurt Oct 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.05.2026, 14:00 Uhr

Nach schwierigen Monaten nach der Trennung von Marie Nasemann blickt Sebastian Tigges inzwischen wieder positiv nach vorne.

Rund ein Jahr nach dem offiziellen Liebes-Aus hat der Podcaster und Kolumnist nun erstmals öffentlich bestätigt, dass es wieder jemanden in seinem Leben gibt. Für viele Fans kommt dieses Liebes-Update überraschend, gleichzeitig freuen sich zahlreiche Follower darüber, den 41-Jährigen wieder glücklich zu sehen.

Sebastian Tigges und Marie Nasemann galten lange als echtes Traumpaar. Gemeinsam meisterten sie viele wichtige Stationen ihres Lebens: die Geburt ihres Sohnes, ihre Hochzeit im Jahr 2021 sowie später die Geburt ihrer Tochter. Im Mai 2025 machten beide schließlich öffentlich, dass ihre Ehe gescheitert ist. Damals erklärten sie offen: „Wir trennen uns aus Liebe zu unseren Kindern, die Eltern verdienen, die sich wohlwollend begegnen können.“ Trotz der Trennung betonten beide immer wieder, weiterhin respektvoll miteinander umgehen zu wollen.

Jetzt scheint Sebastian Tigges privat ein neues Kapitel begonnen zu haben. In der aktuellen Folge seines Podcasts ‚Tigges trifft‘ sprach er so offen wie lange nicht mehr über seine Gefühle. Dabei machte er deutlich, wie glücklich er momentan ist, und sagte ehrlich: „Ich bin… verliebt.“ Als sein Gesprächspartner nachfragte, ob er wieder in einer festen Beziehung sei, antwortete Tigges ohne Zögern: „Ich würde sagen, ich bin in einer Beziehung. Ja.“

Den emotionalen Moment teilte er anschließend auch auf Instagram. Dort reagierten Fans begeistert auf seine Worte und hinterließen zahlreiche liebevolle Kommentare und Glückwünsche.