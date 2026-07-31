Stars ‚New Girl‘-Schöpferin bezeichnet Reboot als ’spannend‘

Zooey Deschanel as Jessica Day in New Girl - Avalon - Fox - 2015` BangShowbiz

Bang Showbiz | 31.07.2026, 18:00 Uhr

Die Comedyserie lief von 2012 bis 2018 und zeigte Zooey Deschanel in der Hauptrolle als Lehrerin Jessica Day.

‚New Girl‘-Schöpferin Liz Meriwether hat zu einem möglichen Reboot der beliebten Serie geäußert und eingeräumt, dass eine Rückkehr „spannend“ wäre.

Die Comedyserie lief von 2012 bis 2018 und machte Zooey Deschanel in der Hauptrolle als Lehrerin Jessica Day zum Publikumsliebling. Obwohl die Serie bereits vor acht Jahren endete, erfreut sich ‚New Girl‘ weiterhin großer Beliebtheit und gewinnt täglich neue Fans hinzu. Die anhaltende Popularität hat zuletzt Spekulationen über ein mögliches Reboot angeheizt.

Im Podcast ‚Bingeworthy‘ wurde Liz Meriwether auf die Gerüchte angesprochen. Daraufhin erklärte sie: „Es wäre spannend, aber ich müsste erst wirklich verstehen, warum wir das machen würden. Es gibt einfach Momente, in denen ich denke: Ich bin mit diesen Menschen aufgewachsen. Sie bringen mich auf eine Art zum Lachen, wie es sonst niemand schafft.“ Meriwether fügte hinzu, dass ihre Antwort die ‚New Girl‘-Stars Jake Johnson und Lamorne Morris vermutlich trotzdem nicht davon abhalten werde, die Entscheidung über ein möglichliches Reboot an sie weiterzureichen.

Lachend erzählte sie: „Sie sagen immer: ‚Wenn Liz das Reunion-Projekt machen möchte, sind wir dabei.‘ Und ich denke dann nur: ‚Leute, so funktioniert die Welt nicht!'“ Ihre Aussagen folgen auf Äußerungen von Zooey Deschanel, die kürzlich erklärte, sie würde „sehr gerne“ in einem ‚New Girl‘-Reboot mitspielen. Etwas zurückhaltender zeigte sich dagegen Max Greenfield, der in der Serie den sympathischen Schmidt verkörperte.

Bereits im Oktober 2022 äußerte der Schauspieler im Gespräch mit ‚E! News‘ Bedenken. „Die Autoren haben unglaublich hart daran gearbeitet, die Geschichte so abzuschließen, dass sie hoffentlich sowohl für das Publikum als auch für die Figuren zufriedenstellend ist. Wenn man zurückkehrt, muss man dieses Ende im Grunde wieder rückgängig machen“, erläuterte er. Das sei für ihn ein starkes Argument, sich die Rückkehr gut zu überlegen. Letztlich würde Greenfield die Entscheidung jedoch Liz Meriwether überlassen, ob es „einen Weg zurück“ zu den Figuren gebe.