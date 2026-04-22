Stars Jaafar Jackson weist Behauptungen zurück, sein Onkel Michael Jackson habe ‚weiß sein wollen‘

Michael Jackson - MTV Video Music Awards Japan 2006 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 18:00 Uhr

Jaafar Jackson sagt, es sei ein „Irrglaube“, dass sein Onkel Michael Jackson „weiß sein wollte“.

Der 29-jährige Schauspieler verkörpert den verstorbenen King of Pop im neuen Biopic ‚Michael‘ und erklärte, der Film werde neue Einblicke darin geben, wie der ‚Thriller‘-Hitmacher von seiner Vitiligo-Erkrankung betroffen war – einer Störung, bei der die Haut Pigmente verliert und weiße Flecken entstehen.

„Ich würde sagen, dass er weiß sein wollte“, antwortete Jaafar auf die Frage nach dem größten Irrglauben über Michael gegenüber ‚Extra‘: „Das ist ein großes Missverständnis, und dieser Film vermittelt dir ein Verständnis dafür, was das ist – dass Vitiligo eine Rolle in seinem Leben gespielt hat, und viele Menschen verstehen nicht wirklich, was das ist, und er hatte schon in jungen Jahren damit zu kämpfen.“

Michael, der 2009 im Alter von 50 Jahren starb, erklärte einmal, dass ihn die Theorien verletzten, er habe versucht, weiß auszusehen. Der ‚Bad‘-Hitmacher sagte 1993 in einem Interview mit Oprah Winfrey: „Das ist etwas, das ich nicht ändern kann. Wenn Menschen Geschichten erfinden, dass ich nicht ich selbst sein möchte, verletzt mich das. Es ist ein Problem für mich. Ich kann es nicht kontrollieren.“ Außerdem drehte er den Spieß um, und sagte, dass sich andersherum niemand kritisch äußern würde: „Aber was ist mit den Millionen von Menschen, die sich in die Sonne legen, um dunkler zu werden, um anders zu sein, als sie sind? Darüber sagt niemand etwas.“

Jaafar gibt in Antoine Fuquas Biopic sein Filmdebüt als Michael und bezeichnet die Rolle als einen „prägende“ Moment in seinem Leben. Der Film spannt den Bogen von Michaels Zeit als Kinderstar bei den Jackson 5 bis zu seiner frühen Solokarriere Jaafar, der Sohn von Michaels Bruder Jermaine Jackson, sagte bei der Hollywood-Premiere des Films: „Ich werde so etwas nie wieder erleben, diese erste Erfahrung am Set zu haben – aber meinen Onkel Michael darzustellen und all die Zeit, die ich in die Vorbereitung gesteckt habe, und das dann endlich am Set umzusetzen … und jetzt hier zu sein und die Reaktionen zu sehen und zu sehen, wie viele Menschen gekommen sind. Ich könnte nicht glücklicher sein.“

Der Star hofft, dass das Publikum nach dem Anschauen von ‚Michael‘ ein „tieferes Verständnis“ für seinen Onkel gewinnt: „Ich hoffe wirklich, dass die Zuschauer mit einem echten, tieferen Verständnis für Michael als Mensch nach Hause gehen und diese Momente aufnehmen – unabhängig von den Auftritten und den großen spektakulären Momenten, die wir kennen, aber vor allem die Momente hinter verschlossenen Türen, die wir nicht gesehen haben, wo es vielleicht nur ein Blick ist oder ein stiller Moment, der dir wirklich Zugang zu seiner Psyche, seiner Seele gibt.“