Stars Janet Jackson entscheidet sich gegen Teilnahme an ‚Michael‘-Biopic

Janet Jackson at Shoreditch House London Oct 2022 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.04.2026, 09:00 Uhr

Janet Jackson entscheidet sich gegen Teilnahme an ‚Michael‘-Biopic

Janet Jackson soll es abgelehnt haben, in der neuen Filmbiografie ‚Michael‘ über ihren verstorbenen Bruder mitzuwirken.

Janets Jacksons Schwester, die ebenfalls Sängerin ist, LaToya Jackson (69), äußerte dies bei der Premiere des von Antoine Fuqua inszenierten Films ‚Michael‘, der das Leben von Michael Jackson nachzeichnet. LaToya sagte gegenüber ‚Variety‘ über ihre 59-jährige Schwester: „Ich wünschte, alle wären in dem Film dabei. (Janet) wurde gefragt und sie hat freundlich abgelehnt, also muss man ihren Wunsch respektieren.“

In ‚Michael‘ spielt Jaafar Jackson die Rolle des Michael, Colman Domingo die des Joe Jackson und Nia Long die der Katherine Jackson. Jessica Sula spielt LaToya, während Juliano Valdi eine jüngere Version von Michael darstellt. Das Projekt, dessen Kinostart für den 24. April geplant ist, wurde unter Mitwirkung von Michaels Nachlassverwaltern entwickelt, darunter der ausführende Produzent Prince Jackson, obwohl seine Geschwister Bigi Jackson und Paris Jackson nicht beteiligt sind.

Regisseur Antoine Fuqua ging auf die Herangehensweise bei der Produktion des Films ein und betonte die Zusammenarbeit mit der Familie. Er sagte: „Man erzählt das Leben eines Menschen – da will man sichergehen, dass diese Person damit zufrieden ist.“ Fuqua sprach auch über Janets Jacksons Abwesenheit und erklärte: „Ich habe so viel Respekt und Liebe für Janet, aber wisst ihr, das ist in Ordnung. Sie unterstützt Jaafar, und darauf kommt es an.“

Paris Jackson hat den Film jedoch in einem auf Social Media geteilten Video öffentlich kritisiert. Sie sagte: „Der Film richtet sich an einen ganz bestimmten Teil der Fangemeinde meines Vaters, der immer noch in der Fantasiewelt lebt. Und die werden damit zufrieden sein.“