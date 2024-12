Film Nicholas Hoult: Er freut sich auf David Corenswet als Superman

Nicholas Hoult - Nosferatu UK premiere Dec 2024 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2024, 11:00 Uhr

Der 35-jährige Schauspieler wird in der Neuverfilmung des Comic-Klassikers den Bösewicht Lex Luthor spielen.

Nicholas Hoult ist gespannt auf David Corenswets Superman-Interpretation.

Der 35-jährige Schauspieler wird in der mit Spannung erwarteten Verfilmung des legendären DC-Comic-Klassikers den Bösewicht Lex Luthor verkörpern. Corenswets Darstellung des Titelhelden und Rachel Brosnahans Arbeit als Lois Lane machen Hoult schon jetzt Vorfreude auf Premiere des Blockbusters. Ebenso glücklich sei der ‚Nosferatu‘-Darsteller über die Zusammenarbeit mit Drehbuchautor und Regisseur James Gunn. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ verriet Hoult jedoch, dass er noch nicht viel über seine eigene Rolle verraten dürfe. „Ich weiß nicht“, gab er sich kryptisch. „Bis ich den Film gesehen habe, weiß ich nichts. Wir haben eine Mischung aus verschiedenen Dingen gemacht.“

Über seine Kollegen am Set gab Hoult preis: „James ist brillant. Er ist ein wunderbarer Regisseur und Drehbuchautor und Macher und ich bin auch sehr gespannt auf Davids Verkörperung von Superman, denn auch er ist brillant. Und Rachel als Lois ebenso. Es gibt eine Menge guter Komponenten in diesem Film.“ Das neue Superman-Reboot soll voraussichtlich im Juli 2025 in die deutschen Kinos kommen.