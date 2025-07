Film ‚Superman‘-Regisseur James Gunn enthüllt überraschende Besetzung von Marvel-Star für den DC-Film

Bang Showbiz | 02.07.2025, 14:00 Uhr

Der Filmemacher offenbart, dass niemand Geringeres als Bradley Cooper Supermans Vater spielt.

James Gunn hat bekanntgegeben, dass Bradley Cooper in ‚Superman‘ Jor-El spielt, den Vater des Titelhelden.

Der Filmemacher arbeitete bereits mit dem ‚A Star Is Born‘-Schauspieler an der ‚Guardians of the Galaxy‘-Trilogie von Marvel zusammen. Darin lieh Cooper Rocket Raccoon seine Stimme. Nun enthüllte Gunn, dass Cooper in seinem DC-Blockbuster ‚Superman‘ als Kryptonier und Vater des Helden zu sehen sein wird.

In dem Format ‚Jake’s Takes‘ verriet Gunn: „Eigentlich tut Bradley mir einfach einen Gefallen. Er ist ein Freund. Wir sind seit den ‚Guardians‘-Filmen in engem Kontakt geblieben und ich bewundere ihn sehr – als Schauspieler und als Regisseur.“

Der 58-Jährige erzählte: „Ich habe einfach gesagt: ‚Hey, kannst du mir einen Gefallen tun? Komm nach England, wir drehen dich in einer 3D-Umgebung, machen ein Hologramm von dir, und du kannst Jor-El spielen.‘ Er meinte nur: ‚Okay.'“ Auf die Frage, ob Coopers Jor-El in einem zukünftigen Projekt des DC-Universums (DCU) auftauchen könnte, teaserte Gunn: „Man weiß nie. Es ist möglich.“

Cooper wird nicht der einzige ‚Guardians of the Galaxy‘-Darsteller in ‚Superman‘ sein. Die Roboter, die sich in Supermans Festung der Einsamkeit befinden, werden von Pom Klementieff und Michael Rooker gesprochen, die in der Marvel-Trilogie Mantis beziehungsweise Yondu spielten.

‚Superman‘ erzählt die Geschichte des Titelhelden (David Corenswet), der versucht, sein menschliches und kryptonisches Leben in Einklang zu bringen, während sein Erzfeind Lex Luthor (Nicholas Hoult) alles daran setzt, ihn zu Fall zu bringen. ‚Superman‘ kommt am 11. Juli in die Kinos und ist der erste DC-Film von Gunn.