Gar nicht so einfach - oder doch? Nicht zu lang, nicht zu kurz: Bürotaugliche Looks für warme Sommertage

Bermudashorts und Baumwoll-T-Shirt sind perfekt fürs Büro geeignet, wenn draußen Temperaturen von über 30 Grad herrschen. (eee/spot)

SpotOn News | 05.08.2024, 21:01 Uhr

Nicht zu kurz, aber auch nicht zu lang: Die Outfitwahl fürs Büro an heißen Sommertagen ist manchmal gar nicht so einfach. Hier gibt es modische Inspiration.

Heiße Sommertage im Büro können uns nicht nur temperaturtechnisch herausfordern, sondern auch in Sachen Mode. Wie kleiden wir uns, um die Hitze zu ertragen, aber ohne zu freizügig am Schreibtisch zu sitzen? Hier gibt es stylische Inspiration – inklusive Sommer-Trends.

Der legere Look

Wer es legerer mag, kann sich beim Look von Viviane Geppert (33) etwas abgucken. Die "taff"-Moderatorin präsentierte auf Instagram unlängst eine Kombination aus weißem Cargo-Rock mit seitlichen Taschen, dazu wählte sie ein graumeliertes T-Shirt. Für einen Stilbruch sorgten in diesem Fall die Lederstiefel mit Schlangenmuster und hohem Absatz. Ihre blonden Haare blieben offen und glatt. Ein paar Kreolen rundeten den Look ab.

Business-Style mit Weste oder Hosenrock

Den perfekten Sommer-Business-Look finden Fashionistas bei Mode-Bloggerin Caro Daur (29). Zur weißen Leinen-Shorts kombinierte die gebürtige Hamburgerin eine schwarze Anzugweste. Beide It-Pieces sind gerade absolut angesagt. Eine schwarze Shopper-Bag und weiße Ballerinas mit schwarzer Spitze sind die idealen Accessoires zu diesem stilvollen Outfit.

Und auch das Ensemble von Model Romee Strijd (29) ergibt einen bürotauglichen Sommer-Look. Zum schwarzen Plissee-Hosenrock griff sie zum weißen Tanktop. Darüber knotete sie sich ein beige-farbenes Langarmshirt – perfekt, falls die Klimaanlage zu kühl eingestellt ist.

Für den edleren Anlass

In Büros mit schickerem Dresscode gibt es hier zwei Styling-Möglichkeiten. Erstere von Moderatorin Rebecca Mir (32) ist ein braunes, hochgeschlossenes Jersey-Kleid mit kurzen Ärmeln in Midilänge. Dazu matchen offene Stilettos mit hohem Absatz, aber auch flache Loafer wie zum Beispiel bei Lena Gercke (36).

Das Model trägt dazu wiederum ein schwarzes Tweed-Kleid, weiße Socken und eine schmale Sonnenbrille. Schlichte Accessoires, zarte Ketten und Ohrstecker bieten sich bei diesen Looks an.