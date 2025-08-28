Stars Nick Cannon fühlte sich wohl dabei, Mariah Carey ‚zu unterstützen‘

Bang Showbiz | 28.08.2025

Der Comedian hatte keine Bedenken, dass ihn die Sängerin während ihrer Ehe in den Schatten stellte.

Nick Cannon hatte kein Problem damit, Mariah Carey während ihrer Ehe Rückendeckung zu geben.

Der 44-jährige Rapper war von 2008 bis 2016 mit der Sängerin verheiratet und genoss es, sie währenddessen zu unterstützen. In seinem Podcast ‚Nick Cannon at Night‘ verriet er: „Als ich verheiratet war, war das etwas, das wir respektiert und tatsächlich aneinander bewundert haben – dass wir beide auf unserer eigenen Boss-Ebene unterwegs waren. Ich liebe die Tatsache, dass sie all ihre Arbeit, all ihre Leidenschaft, all ihre Kunst hineingelegt hat und ich da sein konnte, um diese Unterstützung zu sein.“

Nick machte sich keine Sorgen darüber, von Mariah in den Schatten gestellt zu werden. „Ich habe immer gesagt, das Coole war, wenn sie ihre Energie angeschaltet hat, habe ich meine ausgeschaltet. Also fühlte ich mich sehr wohl dabei, sie zu unterstützen.“ Der Comedian deutete auch an, dass er sich glücklich schätzte, mit der Musik-Ikone verheiratet gewesen zu sein. „Die meisten Männer bekommen nicht die Chance, Mariah Carey zu heiraten“, sagte er.

Über seine Ehe mit der Chartstürmerin erzählte Nick, der mit Mariah die 14-jährigen Zwillinge Moroccan und Monroe hat, außerdem: „Ich bin mit dem Verständnis hineingegangen: Wow, das ist einer der unglaublichsten Menschen, die jemals diesen Planeten betreten haben. Also konnte ich meine Rolle in gewisser Weise spielen.“ Der Schauspieler sei selbstbewusst genug gewesen, um ganz für Mariah da zu sein. „Es ist diese Art von Energie: Egal, was du von mir brauchst – wenn du willst, dass ich der Mann bin und für einen Moment stark auftrete, kann ich das sein. Oder wenn du willst, dass ich einfach zurücktrete, kann ich das auch“, erklärte er.