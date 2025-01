Film Nick Frost: Gewalt in ‚Get Away‘ überraschte ihn selbst

Nick Frost - OCTOBER 2024 - GETTY - Timestalker Gala Screening London BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.01.2025, 09:00 Uhr

Der Schauspieler räumt ein, dass er eigentlich ganz andere Pläne für den FIlm hatte.

Nick Frost befürchtete, dass er mit ‚Get Away‘ einen reinen Horrorfilm geschrieben hat.

Der britische Schauspieler hat das Drehbuch für die Horrorkomödie verfasst, in der er und Aisling Bea Eltern spielen, die mit ihren Kindern auf eine abgelegene schwedische Insel in den Urlaub fahren und dort einen Serienmörder entdecken. Allerdings war der 52-Jährige besorgt, dass sein Drehbuch an einigen Stellen zu blutig ist.

Im Gespräch mit ‚Eye for Film‘ gesteht der Star: „Mir wurde bewusst, dass ich einen Horrorfilm geschrieben habe, nachdem ich ihn gesehen hatte. Es gab Tage am Set, an denen jemand ermordet wurde und 50 Liter Blut auf dem Boden lagen. Und dann kam es ein paarmal vor, dass ich nachts zu meiner Frau zurückging und sagte: ‚Verdammte Hölle, dieser Film ist wirklich gewalttätig!‘“

Nick räumt ein, dass er sich den Film eigentlich ganz anders vorstellt hatte. „Denn es ist eine niedliche Komödie über eine Familie, die ihren letzten Urlaub zusammen verbringt, und die Tatsache, dass ein Serienmörder darin verwickelt ist, scheint nur eine Nebensache zu sein. Ich hatte keine Vorstellung von dem, was wir taten, bis ich es sah und dachte: ‚Wow, das ist irgendwie grausam‘“, gibt der Drehbuchautor zu.