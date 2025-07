Stars Nick Jonas: Krebs-Schock hat seine Familie zusammengeschweißt

Der Jonas Brothers-Star spricht über die Krebserkrankung seines Vaters.

Nick Jonas‘ Familie ist nach der Krebserkrankung seines Vaters „zusammengewachsen“.

Bei Kevin Jonas Sr. wurde 2017 Darmkrebs diagnostiziert. Seit 2018 ist er in Remission – doch Nick glaubt, dass dieser beängstigende Einschnitt die Familie enger zusammengeschweißt hat.

Der Sänger – der gemeinsam mit seinen Brüdern Joe und Kevin Teil der Jonas Brothers ist – offenbarte gegenüber dem ‚People‘-Magazin: „Die emotional herausfordernden Zeiten stellen deine Belastbarkeit wirklich auf die Probe. Aber [unser Vater] war in dem ganzen Prozess ein echter Kämpfer und unglaublich tapfer.“

Die überlegte und ruhige Art von Kevin Jonas Sr. habe allen Familienmitgliedern sehr geholfen und Mut gemacht – „in einer Zeit, in der wir eigentlich dachten, wir müssten ihn unterstützen“. Der 32-Jährige fügte hinzu: „Jeder macht in schwierigen Lebensphasen seine eigenen Erfahrungen und ich bin so dankbar, dass wir gemeinsam durch diese Zeit gegangen sind und als Familie noch enger und stärker daraus hervorgegangen sind.“

Im März hatten die Jonas Brothers ihre ‚JONAS20: Living the Dream‘-Tour angekündigt. Nick ist davon überzeugt, dass die Musik der Band „sehr gut gealtert“ ist. Gegenüber ‚People‘ erklärte er kürzlich: „Die Menschen, die in unserer Teenagerzeit in unserem Alter waren, sind es heute noch – sie sind mit uns erwachsen geworden und bringen jetzt ihre eigenen Kinder zu den Konzerten. Und sogar ihre Eltern, die sie damals zu unseren Shows begleitet haben, wollen immer noch kommen.“ Das Trio wird im Rahmen der ‚JONAS20: Living the Dream‘-Tour insgesamt 42 Konzerte in den USA und Kanada spielen. Los geht’s im August in New Jersey.