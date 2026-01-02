Musik Nick Jonas startet 2026 mit neuem Song ‚Gut Punch‘

Nick Jonas - Red Sea International Film Festival 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.01.2026, 18:00 Uhr

Nick Jonas startet 2026 mit seinem neuem Song 'Gut Punch'.

Nick Jonas hat das Jahr 2026 mit der Veröffentlichung seiner neuen Single ‚Gut Punch‘ eingeläutet.

Der Song ist der erste Vorgeschmack auf sein kommendes Soloalbum ‚Sunday Best‘, das am 6. Februar erscheinen soll, und gilt als sein persönlichstes Projekt seit Jahren. Der Track gibt die introspektive Richtung des Albums vor: Er beginnt mit minimalistischem Klavier und Texten über Selbstzweifel, bevor er sich zu einem kraftvollen, von Sprechchören getragenen Refrain steigert. Jonas reflektiert emotionale Belastungen und Selbstkritik und liefert dabei eine seiner bisher offensten Darbietungen ab. Über die Inspiration hinter dem Song erklärte Jonas, dass ‚Gut Punch‘ aus einer Phase intensiver Selbstreflexion entstanden sei. Er hinterfrage häufig, ob er den Maßstäben gerecht werde, die er an sich selbst stelle – sowohl persönlich als auch innerhalb seines Familienlebens.

Der Interpret von ‚Jealous‘ stellte ‚Gut Punch‘ erstmals bei seinen Las-Vegas-Shows im November vor und nahm den Song in den darauffolgenden Wochen schrittweise in ausgewählte Tourtermine auf. Außerdem performte er den Track beim Jonas Brothers’ Samsung TV Plus ‚New Year’s Eve-Event‘ und gab den Fans damit einen frühen Einblick in das Material, das er auf seinem neuen Album vertiefen möchte. ‚Sunday Best‘ wird Jonas’ erste Solo-Veröffentlichung seit fast fünf Jahren sein und folgt auf das Album ‚Spaceman‘ aus dem Jahr 2012.