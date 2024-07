Musik Nick Mason: Neue Pink-Floyd-Songs mit Künstlicher Intelligenz?

Bang Showbiz | 28.07.2024, 16:49 Uhr

Der 80-jährige Schlagzeuger könnte sich vorstellen, mithilfe von KI neue Musik der legendären Band zu produzieren.

Nick Mason zieht KI in Betracht, um neue Songs für Pink Floyd zu produzieren.

Der 80-jährige Dummer glaubt nicht, dass die verbliebenen Mitglieder der legendären Rockgruppe jemals für eine Reunion zusammenkommen werden. Insbesondere der anhaltende Zwist zwischen seinen einstigen Bandkollegen David Gilmour und Roger Waters, der Pink Floyd bereits 1985 verließ, mache ein Comeback schier unmöglich. Durch den Einsatz von Künstlicher Intelligenz könnte sich Mason jedoch vorstellen, neue Musik der ‚Another Brick in the Wall‘-Interpreten auf den Markt zu bringen.

Im Gespräch mit der Zeitung ‚Sunday Mirror‘ erklärte der Schlagzeuger sein ungewöhnliches Vorhaben. „Es wäre faszinierend zu sehen, was KI mit neuer Musik machen kann“, fand Mason. „Wenn man es so nach dem Motto ‚Was hat Pink Floyd danach gemacht?‘ machen würde. Die Sache ist, dass man eine KI-Situation kreieren müsste, in der David und Roger wieder Freunde werden. Wir könnten wie ABBA sein, wenn wir damit fertig sind.“ Dass der Streit seiner Kollegen die Bandgeschichte überschattet, findet Mason bedauerlich. „Von 55 Jahren Karriere war der Großteil wirklich toll“, resümiert er seine Zeit bei Pink Floyd heute.