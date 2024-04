Stars Nicole Kidman: Hollywood-Erfolg kostete sie „Blut, Schweiß und Tränen“

Bang Showbiz | 30.04.2024, 08:00 Uhr

Die Schauspielerin enthüllt, wie viel sie durchmachen musste, bis der große Erfolg kam.

Nicole Kidman berichtet von ihrem steinigen Weg zum Ruhm.

Die Oscar-Preisträgerin kann auf eine sehr erfolgreiche Karriere zurückblicken, nachdem sie im Alter von 15 Jahren ihr Filmdebüt gab, betont aber, dass sie auf ihrem Weg viele Opfer bringen musste. Die 56-Jährige, die auf Hawaii geboren wurde und in Sydney aufwuchs, offenbart gegenüber ‚Extra‘: „Ich hatte den Traum, auf der ganzen Welt zu arbeiten, und ich wusste, dass ich schauspielern wollte.“ Das sei ihr schon im Alter von „sechs, sieben Jahren“ klar gewesen. „Ich wusste nicht, dass ich die Möglichkeit haben würde, es zu tun“, fügt der Hollywood-Star hinzu. „Ich habe es einfach weiter und weiter verfolgt.“

Die ‚Big Little Lies‘-Darstellerin bereut ihren Karriereweg keineswegs. Allerdings war sie gezwungen, unermüdlich zu arbeiten und Opfer zu bringen, um ihre Ambitionen zu verwirklichen. „Meine Mama hat mir diese wunderschöne Karte geschrieben, die sie zusammen mit meiner Schwester geschickt hat und in der sie sagt, dass sie alles mit mir durchgemacht hat. Die Anrufe, die Niedergeschlagenheit, die Ablehnung“, schildert sie.

Die Schauspielerin fügt hinzu: „Die Höhepunkte… von den Filmfestspielen in Cannes, als ‚Moulin Rouge‘ plötzlich ein Riesenhit war… bis zur Academy, zu den Golden Globes, zu allem. Sie – und mein Vater – waren bei jedem Schritt dabei … Also hat sie das in die Karte geschrieben. Und ich erinnere mich, dass es eine Menge Blut, Schweiß und Tränen gab, denn es sieht alles so aus, als wäre es so einfach gewesen, aber das war es nicht.“