Nicole Kidman: Ihre Mutter war ihre Mentorin

Nicole Kidman and her mother - Sydney - May 2001

31.10.2024

Für Nicole Kidman war ihre verstorbene Mutter eine „wichtige Führerin“ durch ihr Leben.

Die 57-jährige Schauspielerin stand ihrer Mutter Janelle Kidman sehr nahe und ist noch immer von ihrem Tod im vergangenen Monat erschüttert. Nun hat sie öffentlich über ihre Beziehung zu ihrer Mutter nachgedacht und darüber gesprochen, wie verloren sie sich ohne ihren „Kompass“ fühle.

„Meine Mutter war offensichtlich eine wichtige Führerin durch mein Leben und wahrscheinlich mein Kompass in Bezug auf alles, was ich tat“, erzählte Nicole Kidman jetzt gegenüber ‚Extra‘. „Ich habe immer bei ihr nachgefragt, aber ich hatte auch andere großartige Lehrer. Ich hatte viele wirklich, wirklich kluge Frauen in meinem Leben, die für mich da waren und mir den Weg gezeigt haben.“

Anfang dieser Woche sagte Nicole, dass sie durchhalte und sich wünsche, ihre Eltern wären hier, um ihre beruflichen Erfolge zu feiern. Im Gespräch mit ‚The Hollywood Reporter‘ bei der Premiere der zweiten Staffel von ‚Lioness‘ gab sie zu: „Es ist ein harter Weg, ich halte durch. Ich wünschte, meine Mama wäre hier. Das ist das Einzige, was ich mir heute wünschen würde. Bei der Arbeit ist alles super, aber ich wünschte, meine Mama wäre hier.“

Letzten Monat gab Nicole den Tod ihrer Mutter in einer schriftlichen Dankesrede bei den Filmfestspielen von Venedig bekannt, nachdem sie für ihre Rolle in ihrem neuen Film ‚Babygirl‘ mit dem Preis als beste Schauspielerin ausgezeichnet worden war. Die Regisseurin des Streifens, Halina Reijn, verlas die Rede in Nicoles Namen. Darin hieß es: „Heute bin ich in Venedig angekommen und habe kurz darauf erfahren, dass meine schöne, tapfere Mutter Janelle Ann Kidman gerade verstorben ist. Ich stehe unter Schock und muss zu meiner Familie, aber diese Auszeichnung ist für sie. Sie hat mich geformt, sie hat mich geführt und sie hat mich gemacht. Ich bin mehr als dankbar, dass ich euch durch Halina ihren Namen sagen darf. Die Kollision von Leben und Kunst ist herzzerreißend, und mein Herz ist gebrochen.“