Stars Nicole Kidman: Sie lachte über Vaters Leiche

Bang Showbiz | 22.03.2024, 12:00 Uhr

Nicole Kidman war so schockiert, als sie die Leiche ihres Vaters in seinem Sarg sah, dass sie in Gelächter ausbrach.

Die 56-jährige ‚Expats‘-Darstellerin war am Boden zerstört, als ihr Vater, der Psychologe Antony Kidman, 2014 im Alter von 75 Jahren starb, nachdem er einen Sturz erlitten hatte, als er seine Schwester Antonia in Singapur besuchte.

Gegenüber ‚Elle‘ erzählte die Schauspielerin nun, wie sie in einen Schockzustand geriet, als sie ihn bei seiner Beerdigung in seinem Sarg liegen sah: „Ich fing buchstäblich an zu lachen, weil ich so traurig und am Boden zerstört war. Mein Körper und meine Psyche konnten damit einfach nicht umgehen.“ Nicole sagte auch, dass ihre düstere Angewohnheit, zu unpassenden Zeiten zu lachen, sie seitdem verfolgt hat. Sie fügte hinzu: „Sogar zu anderen Zeiten in meinem Leben habe ich zu unpassenden Zeiten gelacht, weil ich diesen seltsamen Kurzschluss habe. Es ist, als bräuchtest du diesen Moment, um dich am Leben zu erhalten, in gewisser Weise, sonst stirbst du. Es ist zu viel Schmerz.“

Nicole nutzte ihre Erfahrungen bei der Beerdigung ihres Vaters, um eine Szene in ‚Expats‘ zu schaffen, in der ihre Figur Margaret anfängt, unkontrolliert zu lachen, als sie und ihr Ehemann Clarke (gespielt von Brian Tee) ein Leichenschauhaus besuchen, um eine Leiche zu sehen, die der Beschreibung ihres vermissten Sohnes entspricht. Die Serie folgt Margaret, die sich mit der Tatsache quält, dass ihr Sohn auf einem Nachtmarkt in Hongkong verschwunden ist. Nicole sagte auch, dass es eine schwere Last war, als Mutter von vier Kindern diese Rolle in der Amazon Prime-Show zu spielen. Sie fügte hinzu: „Margaret wird die Hoffnung nicht aufgeben und das war wahrscheinlich das, worauf ich mich bezog – dieser Wunsch zu sagen: ‚Nein, ich weiß tief im Inneren, mein Kind ist da draußen und ich werde mein Kind finden.‘ Sie weigert sich hartnäckig, jemanden zu akzeptieren, der ihr etwas anderes sagt. Sie will einfach nicht aufhören. Und ich glaube, das ist es, was ich nachempfinden konnte.“