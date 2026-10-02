Stars Nicole Kidman sieht in Joey King ‚die Zukunft‘

Joey King - AVALON - New York - May 2026 - Met Gala BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.10.2026, 11:00 Uhr

Nicole Kidman lobt ihre 'Practical Magic 2'-Kollegin Joey King in höchsten Tönen.

Nicole Kidman empfindet „Liebe und Vertrauen“ für Joey King.

Die 59-jährige Schauspielerin überschüttete ihre Kollegin mit Lob und zeigte sich beeindruckt davon, was diese bereits vor ihrem 30. Geburtstag in Hollywood erreicht hat. Die Oscar-Preisträgerin, die gemeinsam mit King im neuen Fantasyfilm ‚Practical Magic 2‘ zu sehen ist, verriet gegenüber ‚TIME‘: „Joey bringt mich zum Lachen. So richtig aus vollem Herzen. Sie ist außerdem jemand, mit dem ich stundenlang über absolut alles reden kann. Und dann sehe ich sie auf der Leinwand und sehe die Zukunft.“

King steht bereits seit 23 Jahren vor der Kamera, obwohl sie erst 27 Jahre alt ist. Kidman verwies auf ihre bemerkenswerte Laufbahn, die mit Filmen wie ‚Ramona and Beezus‘, ‚The Dark Knight Rises‘ und ‚Crazy, Stupid, Love‘ begann und später Rollen in ‚The Act‘, ‚Bullet Train‘ und ‚We Were the Lucky Ones‘ umfasste. Dabei habe King stets Neugier, Mut, Humor und die Bereitschaft gezeigt, Risiken einzugehen.

Auch abseits der Leinwand ist zwischen den beiden eine enge Beziehung entstanden. In ‚A Family Affair‘ spielte King Kidmans Tochter, in ‚Practical Magic 2‘ verkörpert sie nun ihre Nichte. „Sie ist jemand, den ich liebe und dem ich vertraue“, betonte Kidman. Sie sei überzeugt, dass King noch lange nach dem Ende der Dreharbeiten Teil ihres Lebens bleiben werde. Mit Blick auf die Familie Owens aus ‚Practical Magic‘ fasste Kidman ihre Beziehung zu King mit den Worten zusammen: „Sie ist Familie.“

King selbst sprach zuvor darüber, wie gerne sie auf ihre früheren Filme zurückblickt. Gegenüber ‚IndieWire‘ erklärte die Schauspielerin, ihre Filmografie sei für sie eine Art Zeitkapsel, die festhalte, wie ihr Leben in den jeweiligen Momenten aussah. „Es ist etwas ganz Besonderes, sagen zu können: ‚Oh, da stand ich damals in meinem Leben'“, verriet sie. „Nur sehr selten haben Menschen einen tatsächlichen Film oder eine Fernsehserie, die einen bestimmten Moment ihres Lebens festhält und für immer erhalten bleibt.“ Genau das mache ihre früheren Projekte für sie so besonders.