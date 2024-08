Filmfestspiele in Venedig Nicole Kidman versprüht Glamour im schwarzen Midikleid

Nicole Kidman bei der Ankunft am Lido in Venedig. (ncz/spot)

SpotOn News | 30.08.2024, 15:15 Uhr

Nicole Kidman ist mit ihrem neuen Film "Babygirl" bei den Filmfestspielen in Venedig vertreten. Bei ihrer Ankunft am Lido macht die Schauspielerin eine glamouröse Figur ganz in Schwarz.

Nachdem der Hollywood-Glamour bei den Internationalen Filmfestspielen von Venedig vergangenes Jahr aufgrund des Schauspielerstreiks etwas kürzer kam als sonst, geben sich dieses Jahr wieder die Topstars die Klinke in die Hand. Schauspielerin Nicole Kidman (57) ist mit dem Erotikdrama "Babygirl" dabei, den sie kürzlich als den "freizügigsten" Film ihrer Karriere beschrieb. Bei ihrer Ankunft am Lido am Freitagnachmittag (30. August) sorgte sie in einem schwarzen Midikleid von Bottega Veneta für Glamour.

Zur Pressekonferenz im Hotel Excelsior kam die gebürtige Australierin gemeinsam mit Regisseurin Halina Reijn (48) per Boot. Ihr schwarzes Kleid mit Puffärmeln ließ dabei tief blicken. Zu dem Look kombinierte Kidman weiße Sandalen sowie eine schwarze Sonnenbrille, die Haare hatte sie zu einem voluminösen Pferdeschwanz auftoupiert. Auch mit Co-Star Antonio Banderas (64) posierte Kidman vor dem Hotel für Fotos. Vor der Pressekonferenz gab es dann noch einen Photocall mit dem gesamten Cast.

Nicole Kidman ist vor der Weltpremiere "nervös"

In "Babygirl" spielt Nicole Kidman die erfolgreiche Geschäftsfrau Romy, die ihrem Ehemann (Banderas) mit einem jungen Praktikanten (Harris Dickinson, 28) betrügt. Im Gespräch mit "Vanity Fair" gab Kidman zu, dass sie zögere, sich den Film in Venedig selbst anzuschauen. "Irgendetwas in mir sagt: 'Okay, das ist für die große Leinwand gemacht worden und um mit Leuten angesehen zu werden.' Ich bin mir nicht sicher, ob ich so viel Mut habe."

Bei der Pressekonferenz betonte Kidman laut "The Hollywood Reporter": "Ich fühle mich definitiv entblößt, verletzlich, verängstigt und all das, wenn der Film der Welt präsentiert wird. Aber ihn mit diesen Leuten hier zu drehen, war zart und intim und sehr, sehr tiefgründig." Sie fügte hinzu: "Im Moment sind wir alle ein bisschen nervös (…), aber gleichzeitig bin ich wirklich stolz darauf, bei einem Festival wie diesem dabei zu sein."

Die Weltpremiere des Films findet am Freitagabend in der Sala Grande in Venedig statt. In den USA soll der Film im Dezember in die Kinos kommen, das deutsche Publikum muss sich noch bis zum 16. Januar 2025 gedulden.

Die 81. Ausgabe der Filmfestspiele findet noch bis zum 7. September statt.