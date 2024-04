Stars Nicole Richie: Sie liebt es Mutter von Teenagern zu sein

Nicole Richie - Vanity Fair Oscars party - March 2024 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.04.2024, 16:00 Uhr

Die Schauspielerin liebt die Beziehung zu ihrer Tochter im Teenageralter.

Die 42-Jährige und ihr Ehemann Joel Madden sind Eltern der 16-jährigen Harlow und des 14-jährigen Sparrow, und Nicole verrät, dass sie dieses Alter ihrer Kinder bisher am meisten genießt, weil sie sich so gut an ihre eigene Highschool-Zeit erinnert.

Sie erzählte Hoda Kotb bei ‚Today‘: „Ich erinnere mich so deutlich daran, dass ich 16 war, dass es wirklich überraschend ist, wie schnell ich mich in diese Zeit zurückversetzen kann. Wenn meine Tochter mir von den Dramen mit ihren Freunden erzählt, sage ich: ‚Ich erinnere mich. Laila Heckmath hat das mit mir gemacht.‘ Ich erinnere mich an Vor- und Nachnamen, und das ist lustig. Es ist wild. Und einfach das Beste.“

Die Teenager gaben ihr Debüt auf dem roten Teppich zusammen mit ihren Eltern letzte Woche bei der Premiere von Nicoles Film, einem Remake von ‚Fast Food Family‘, und der frühere ‚Simple Life‘-Star war dankbar für deren Unterstützung. „Alle sind gekommen, die ganze Familie ist gekommen. Es war sehr süß.“

Obwohl Nicoles Schwester Sofia Richie derzeit ihr erstes Kind mit Ehemann Elliot Grainge erwartet und Joels Bruder und seine Frau Cameron Diaz vor kurzem Sohn Cardinal auf der Welt willkommen hießen, betonte die Prominente kürzlich, dass sie selbst kein weiteres Baby wolle – aber sie könnte ihre Meinung in Zukunft ändern.