Stars Nicole Scherzinger: ‚An Evening with Nicole Scherzinger‘ wird erster Soloauftritt seit 13 Jahren

Nicole Scherzinger - June 2025 - Tony Awards - Radio City Music Hall - New York - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.07.2025, 16:00 Uhr

Nicole Scherzinger hat ihren ersten großen Soloauftritt in Großbritannien seit 13 Jahren angekündigt.

Die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin wird am 6. Oktober 2025 in der Londoner Royal Albert Hall für ihr ‚An Evening with Nicole Scherzinger‘-Konzert auftreten, einer besonderen, einmaligen Show.

Die 47-jährige Künstlerin plant, bei dem kommenden Auftritt ihre großen Hits sowie West-End-Klassiker in Zusammenarbeit mit einer Live-Band zu singen. Das Konzert wird Scherzingers erste Show in Großbritannien seit über einem Jahrzehnt sein, zuletzt gab sie im Jahr 2013 ein kurzes Solokonzert im G-A-Y-Club in London und davor während ihrer ‚Killer Love‘-Tournee 2012. Nicole kündete ihren besonderen Soloauftritt in einem Statement an und sagte: „Ich fühle mich sehr geehrt, in der Royal Albert Hall aufzutreten. So viele meiner Helden haben auf dieser Bühne gestanden und ihr Erbe fortzusetzen, das bedeutet mir unendlich viel.“ Scherzinger feiert aktuell Erfolge auf der Bühne, auf der großen Leinwand und im Studio. Zuletzt wurde die Musikerin im Londoner West End für ihre Rolle in Jamie Lloyds Neuinterpretation von Andrew Lloyd Webbers ‚Sunset Boulevard‘ aufgenommen, wofür sie sowohl einen Olivier Award als auch einen Tony als Beste Hauptdarstellerin erhielt.