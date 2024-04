Sarah Jessica Parker geht leer aus Nicole Scherzinger gewinnt britischen Theaterpreis

Stolze Gewinnerin: Nicole Scherzinger mit dem Olivier-Award. (smi/spot)

SpotOn News | 15.04.2024, 12:58 Uhr

Nicole Scherzinger hat den renommierten britischen Theaterpreis Olivier Award gewonnen. Die ehemalige Sängerin der Pussycat Dolls wurde für ihre Rolle im Musical "Sunset Boulevard" ausgezeichnet. Ein anderer US-Star ging dagegen leer aus.

Höchste Bühnenweihen für Nicole Scherzinger (45). Die ehemalige Sängerin der Pussycat Dolls hat am Sonntag den renommierten Olivier Award gewonnen. Die US-Amerikanerin wurde als beste Hauptdarstellerin in einem Musical ausgezeichnet, für ihre Performance in Andrew Lloyd Webbers (76) "Sunset Boulevard". Der nach Schauspiellegende Laurence Olivier (1907-1989) benannte Preis ist die wichtigste Auszeichnung für britische Bühnen. Er gilt als britisches Pendant zum amerikanischen Tony Award.

Video News

Mit sieben Preisen war "Sunset Boulevard" der große Abräumer bei den Olivier Awards. Das Stück selbst gewann etwa in der Kategorie beste Wiederaufführung eines Musicals. Scherzingers Co-Star Tom Francis wurde als bester Hauptdarsteller ausgezeichnet.

Musical nach Billy Wilders Filmklassiker

"Sunset Boulevard" basiert auf dem gleichnamigen Film von Billy Wilder (1906-2002), der bei uns als "Boulevard der Dämmerung" bekannt ist. Film (1950) und Musical (1993) erzählen von der abgehalfterten, in einer Fantasiewelt lebenden Stummfilmdiva Norma Desmond, die mit dem jungen Drehbuchautor Joe ein Comeback starten will.

"Ich wollte immer eine Sängerin werden und in Musicals" auftreten, sagte Nicole Scherzinger bei der Preisverleihung. Sie habe von vielen Rollen geträumt, aber "ganz ehrlich: Die Rolle der Norma Desmond war keine davon", so die Sängerin weiter. "Aber Gottes Wege sind unergründlich". Nach der Gala posierte Scherzinger in einem tief ausgeschnittenen schwarzen Kleid stolz mit dem Olivier Award.

Die Neuaufführung von "Sunset Boulevard" startete 2023 am Londoner West End. Im Laufe dieses Jahres wechselt sie auf den New Yorker Broadway.

Sarah Jessica Parker verliert gegen "Succession"-Star

Ein weiterer US-Star ging bei den Olivier Awards dagegen leer aus. Sarah Jessica Parker (59) war als beste Schauspielerin in einem Theaterstück nominiert. Der "Sex and the City"-Star spielte an der Seite ihres Gatten Matthew Broderick (62) in der Komödie "Plaza Suite".

Doch der Preis ging an eine andere Schauspielerin aus einer bekannten US-Serie. "Succession"-Star Sarah Snook (36) gewann für ihre Rolle in "Das Bildnis des Dorian Gray". In der Adaption des Romans von Oscar Wilde (1854-1900) schlüpft die Australierin in gleich 26 Rollen.