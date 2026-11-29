Stars Nicole Scherzinger und Thom Evans: Darum scheiterte ihre Beziehung

Thom Evans and Nicole Scherzinger - Golden Globes - JAN 20 - getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.11.2026, 13:00 Uhr

Nicole Scherzinger und Thom Evans haben sich nach sieben gemeinsamen Jahren getrennt. Das ist der Grund für das Liebesaus.

Nicole Scherzinger und Thom Evans haben sich getrennt, weil sie unterschiedliche Vorstellungen von ihrer gemeinsamen Zukunft hatten.

Während der ehemalige Rugbyspieler ein ruhigeres Leben in Europa anstrebte, wollte die Pussycat-Dolls-Sängerin ihre Karriere weiterhin in den USA vorantreiben. Nach sieben gemeinsamen Jahren und einer Verlobung im Jahr 2023 gehen die beiden inzwischen getrennte Wege. Wie Insider gegenüber der Zeitung ‚The Sun on Sunday‘ verrieten, wünschte sich Thom, in der Nähe seiner Familie in Portugal sesshaft zu werden. Nicole hingegen sah ihre beruflichen Möglichkeiten weiterhin vor allem in den Vereinigten Staaten.

„Thom steht seinem Bruder sehr nahe und wollte fernab des Showbusiness ein ruhigeres Leben in Europa führen. Nicole hat dagegen in den USA noch so viele Möglichkeiten“, erklärte ein Insider. Die unterschiedlichen Zukunftspläne hätten letztlich nicht zusammengepasst: „Die Entfernung war einfach zu groß, und sie konnten sich keine gemeinsame Zukunft mehr vorstellen.“

Thom machte die Trennung inzwischen auf Instagram öffentlich. Der 41-Jährige erklärte, dass er und Nicole nicht länger ein Paar seien. Nach sieben Jahren voller Liebe, gegenseitiger Verbundenheit und gemeinsamer Zukunftspläne sei dies eine besonders schwierige Zeit für ihn. Auch wenn das Ende der Beziehung nicht seinem Wunsch entsprochen habe, respektiere er Nicoles Entscheidung und wünsche ihr für ihren weiteren Lebensweg von Herzen alles Gute.

Die 48-Jährige hat sich bislang nicht öffentlich zu der Trennung geäußert. Kennengelernt hatten sich Nicole und Thom 2019 bei ‚The X Factor: Celebrity‘. Ihren ersten gemeinsamen Auftritt auf dem roten Teppich absolvierten sie 2020 bei den Golden Globes. Während des anschließenden Corona-Lockdowns verbrachten sie viel Zeit miteinander. 2021 schwärmte Thom noch öffentlich von seiner Partnerin. Er habe mit Nicole „das große Los gezogen“, erklärte er damals. Im Gespräch mit ‚The Sun‘ erinnerte er sich daran, wie ihre Beziehung begann: Zunächst habe er gar nicht daran gedacht, die Sängerin näher kennenzulernen, da dies unprofessionell gewesen wäre.

Damals habe er sie für unerreichbar gehalten. Im Juni 2023 verlobten sich die beiden schließlich. Thom hatte Nicole während eines romantischen Moments am Strand auf Hawaii einen Heiratsantrag gemacht. Zuvor war die Musikerin unter anderem mit Formel-1-Legende Lewis Hamilton und dem Tennisspieler Grigor Dimitrov liiert.