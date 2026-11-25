Film Chris Evans führte trotz angekündigtem Rückzug heimlich Gespräche mit Marvel

Chris Evans as Captain America in Age Of Ultron - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.11.2026, 11:00 Uhr

Chris Evans führte trotz seines angekündigten Rückzugs heimlich Gespräche mit Marvel.

Chris Evans hat offenbar schon lange vor seinem Comeback mit Marvel über eine mögliche Fortsetzung seiner Geschichte als Steve Rogers gesprochen.

Nach dem Ende von ‚Avengers: Endgame‘ im Jahr 2019 sollte der Schauspieler eigentlich nicht mehr als Captain America auftreten. Doch die Marvel-Verantwortlichen hatten andere Pläne: Sie wollten Evans für eine neue Version seiner berühmten Figur gewinnen. Wie der 45-Jährige dem Magazin ‚Entertainment Weekly‘ verriet, gab es bereits während der Dreharbeiten zu ‚Avengers: Endgame‘ Gespräche mit Marvel-Studios-Präsident Kevin Feige und Co-Präsident Louis D’Esposito. Dabei sei ihm eine ungewöhnliche Möglichkeit vorgeschlagen worden: Steve Rogers sollte zwar nicht länger Captain America sein, dafür aber als Nomad eine neue Richtung einschlagen. „Sie sagten: ‚Wir würden sehr gerne weitere Filme mit dir machen. Steve wäre dann nicht mehr Captain America, sondern Nomad'“, erinnerte sich Evans.

Die Idee habe ihn durchaus beeindruckt. Marvel habe ihm sogar ein konkretes Konzept vorgelegt. „Sie haben mir einen Vorschlag geschickt, und der war wirklich großartig. Das war er tatsächlich“, erklärte der Schauspieler. Trotzdem habe er sich damals dagegen entschieden. Er sei mit dem Abschluss seiner Geschichte in ‚Avengers: Endgame‘ sehr zufrieden gewesen und habe zu diesem Zeitpunkt kein Interesse daran gehabt, die Rolle erneut aufzunehmen.

Inzwischen steht allerdings fest, dass Evans in ‚Avengers: Doomsday‘ wieder als Steve Rogers zu sehen sein wird. Obwohl er nach dem Ende von ‚Endgame‘ mehrfach betont hatte, dem Marvel Cinematic Universe den Rücken zu kehren, liefen hinter den Kulissen offenbar weiterhin Gespräche. Über mehrere Jahre hinweg soll es geheime Treffen mit den Verantwortlichen gegeben haben, bevor der Schauspieler schließlich einer Rückkehr zustimmte.

Besonders wichtig war Evans offenbar, dass sein Comeback nicht vorzeitig bekannt wird. Regisseur Anthony Russo, der gemeinsam mit seinem Bruder Joe für ‚Avengers: Doomsday‘ verantwortlich ist, lobte die Verschwiegenheit des Schauspielers. „Er möchte unbedingt, dass das Erlebnis im Kino erhalten bleibt. Er fragt sich: ‚Warum sollten wir das jemals gefährden?‘ Von allen Beteiligten aus der Besetzung ist er möglicherweise derjenige, dem dieser Aspekt am wichtigsten ist“, sagte Russo.

Dabei hatte Evans mögliche Rückkehrgerüchte lange konsequent zurückgewiesen. Als 2021 Spekulationen über eine erneute Beteiligung an Marvel aufkamen, reagierte er in den sozialen Medien mit den Worten: „Das ist mir neu.“ Später bezeichnete er sich sogar als „glücklich im Ruhestand“, was seine Zeit als Superheld anging. Wie Marvel seine Rückkehr in die Handlung integriert, dürfte besonders spannend werden. Am Ende von ‚Avengers: Endgame‘ hatte Steve Rogers beschlossen, in der Vergangenheit bei seiner großen Liebe Peggy Carter zu bleiben. Nachdem er die Infinity-Steine zurückgebracht hatte, kehrte er als alter Mann in die Gegenwart zurück und übergab seinen Schild an Sam Wilson. Erste veröffentlichte Aufnahmen aus ‚Avengers: Doomsday‘ zeigen Steve und Peggy nun gemeinsam mit ihrem Sohn.