Stars Niemand weiß, was James Bond wirklich will!

Bang Showbiz | 04.09.2024, 12:35 Uhr

Luca Guadagnino glaubt, dass niemand wirklich weiß, worauf James Bond steht.

Der 53-jährige Filmemacher arbeitete zuletzt mit dem ehemaligen 007-Darsteller Daniel Craig für das Historiendrama ‚Queer‘ zusammen. Auf Craigs Paraderolle angesprochen erklärte Guadagnino jetzt, dass die Sexualität des legendären Agenten mit der Lizenz zum Töten keine so große Rolle spielen sollte. Auf die Frage, ob es jemals einen schwulen James Bond geben könnte, antwortete der Regisseur: „Leute, lasst uns mal kurz erwachsen sein. Man kann nicht leugnen, dass niemand je wirklich wissen wird, auf was Bond steht. Punkt. Das Wichtige ist, dass er seine Missionen richtig ausführt.“

Im Gegensatz zu den Bond-Blockbustern dreht sich Guadagnino neues Werk ‚Queer‘ um die Themen Liebe und Sucht. Über seine Inspiration verriet er bei den Filmfestspielen von Venedig: „Ich bin ein Gentleman, der früh ins Bett geht, nie in seinem Leben Drogen genommen und nie eine Zigarette geraucht hat. Ich habe eine Diät gemacht und 15 Kilo verloren. Ich kann auch die Liebhaber, die ich in meinem Leben hatte, an zwei Händen abzählen.“