Stars Nikki Garcia: Sie ist ein Fan des ‚Slow Dating‘-Trends

Nikki Garcia - WWE Monday Night RAW - Red Carpet - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.08.2025, 11:00 Uhr

Nikki Garcia verriet, dass sie bereit dazu sei, „Slow Dating“ auszuprobieren.

Die 41-jährige Prominente, die zwischen 2022 und 2024 mit Artem Chigvintsev verheiratet war, möchte zwar wieder auf Partnersuche gehen, will sich aber nicht sofort in eine neue Beziehung stürzen.

Garcia erklärte in der neuesten Folge der ‚The Nikki and Brie Show‘: „Wir kommen in die Ära des Slow Dating. Das heißt, wenn ich jetzt damit anfangen würde, mit jemandem zu reden, dann wäre ich laut Apps zu Weihnachten immer noch in dieser Phase. Slow Dating ist gerade in, und ich denke mir: ‚Moment mal, vielleicht ist das eine gute Zeit für mich, um Single zu sein.'“ Nikki fügte hinzu, dass „Slow Dating“, bei dem es darum geht, mit der Zeit langsam eine Beziehung zueinander aufzubauen, der perfekte Ansatz für ihre aktuelle Lebenssituation sei. Die Prominente sagte: „Das ist es, was ich mag. Du wirst mich nicht zu einer festen Beziehung oder Sex drängen oder was auch immer. Wir könnten einfach anfangen zu chatten und uns langsam herantasten.“ Nikki findet, dass „Slow Dating“ eine gute Option für Menschen sei, die auf der Suche nach dauerhafter Liebe sind.