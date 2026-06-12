Stars Dwayne Johnson: Beängstigender Verdacht auf Hodenkrebs

Dwayne 'The Rock' Johnson at the Met Gala - May 2026 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.06.2026, 11:00 Uhr

Der Schauspieler wollte seiner Frau nichts von dem beunruhigenden Verdacht erzählen.

Dwayne Johnson hatte einen Schreckmoment im Zusammenhang mit einem möglichen Hodenkrebsbefund – und erzählte nicht einmal seiner Frau davon.

Der 54-jährige Schauspieler – der mit seiner ersten Ehefrau Dany Garcia die 25-jährige Simone sowie mit seiner Ehefrau Lauren Hashian die zehnjährige Jasmine und die achtjährige Tiana hat – entdeckte an einem Freitag beim Duschen einen „wirklich schmerzhaften“ Knoten im Hoden. Am Montagmorgen suchte er seinen Arzt auf.

Dort wurde ihm gesagt, es handele sich höchstwahrscheinlich um eine Epididymitis (Entzündung des Nebenhodens), jedoch könne nichts Ernstes ausgeschlossen werden, weshalb er zu einem Ultraschall überwiesen wurde. Im Interview mit dem Magazin ‚Esquire‘ gestand Dwayne: „Ich habe es Lauren nicht einmal erzählt. Ich wollte sie nicht beunruhigen, bevor ich wusste, ob es überhaupt etwas gibt, worüber man sich Sorgen machen muss.“

Der ehemalige Wrestler musste eine nervenaufreibende Wartezeit durchstehen, da seine Verpflichtungen zur Promotion von ‚Jumanji 3: Open World‘ mit Kevin Hart und Jack Black es ihm nicht erlaubten, den Scan noch am selben Tag durchführen zu lassen. „So musste ich diese 24 Stunden damit leben, nicht zu wissen – und ich musste den ganzen Tag funktionieren, Witze machen, Reden halten“, enthüllte er.

Glücklicherweise gab es nach der Untersuchung Entwarnung. „Ich bin in Ordnung. Aber ich wusste das in dem Moment nicht, und es war wirklich schmerzhaft“, gestand er. Doch nicht nur bei der ‚Jumanji‘-Promotion musste ‚The Rock‘ eine starke Fassade zeigen. Er sprach auch darüber, wie er seine Rolle als Maui im Live-Action-Film ‚Vaiana‘ drehte, während er privat mit Problemen in seiner Ehe zu kämpfen hatte. „Wir gehen durch unsere Sachen. Und du weißt, dass das Ziel hier ist: Wir werden dadurch noch stärker zusammenwachsen und das gemeinsam schaffen“, erklärte er. Glücklicherweise konnten die Stars mit einer vertrauten Person sprechen, die ihnen half, ihre Probleme zu bewältigen. Heute fühlt sich das Paar noch stärker verbunden.