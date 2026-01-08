Stars Nikki Glaser will bei den Golden Globes punkten

Nikki Glaser Golden Globe Awards January 2025 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.01.2026, 09:00 Uhr

Nikki Glaser ist entschlossen, bei den Golden Globes den „perfekten Ton“ zu treffen.

Die 41-jährige Komikerin kehrt als Moderatorin der glamourösen Preisverleihung zurück, gibt jedoch zu, dass es eine Herausforderung ist, mit ihren Witzen die richtige Balance zu finden.

Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „Man möchte nichts ansprechen, was die Stimmung im Saal trüben oder die Gäste an etwas wirklich Tragisches erinnern könnte. Aber gleichzeitig möchte man es auch nicht komplett ignorieren. Es gibt bestimmte Anspielungen, die wir machen, ohne zu schwerfällig zu werden. Ich versuche, den perfekten Ton zu treffen.“ Sie fügte hinzu: „Was die Politik angeht, habe ich das Gefühl, dass wir alle mittlerweile einfach nur noch müde sind, und es scheint fast so, als könnten wir jetzt nur noch darüber lachen und diese Preisverleihung als eine Art Flucht aus der Realität betrachten.“

Glaser möchte der Veranstaltung einen bleibenden „Stempel“ aufdrücken. Die Stand-up-Comedian erklärte: „Ich möchte eine der Moderatorinnen sein, von denen die Leute sagen: ‚Sie hat das moderiert!‘ Die Moderatoren, die der Show wirklich ihren Stempel aufgedrückt haben, wie Ricky [Gervais], Tina [Fey] und Amy [Poehler], haben das jeweils drei- oder viermal gemacht. Ich möchte mit ihnen in einem Atemzug genannt werden! Man kann alles einmal machen, aber es zweimal zu machen, ist eine Leistung. Ich werde es wahrscheinlich ein drittes Mal machen wollen. Und ehrlich gesagt macht es auch wirklich Spaß. Es ist wirklich befriedigend, wenn man es richtig macht, wenn man so viel Arbeit investiert hat.“

Glenn Weiss, der ausführende Produzent der Show, hat zuvor anerkannt, dass Nikki Glaser eine großartige langfristige Moderatorin der Golden Globes wäre.