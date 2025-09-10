Stars Nina Dobrev enthüllt bitteren Kampf für gerechte Bezahlung bei ‚The Vampire Diaries‘

Nina Dobrev - Special Screening of The Out-Laws - Netflix - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.09.2025, 14:00 Uhr

Die Schauspielerin wollte die gleiche Gage wie ihre männlichen Co-Stars erhalten.

Nina Dobrev hat über ihren Kampf um gleiche Bezahlung bei ‚The Vampire Diaries‘ gesprochen.

Die Schauspielerin – die in den ersten sechs Staffeln der Teenie-Dramaserie an der Seite von Paul Wesley und Ian Somerhalder zu sehen war – erinnerte sich an die Auseinandersetzungen, die sie führen musste, weil sie trotz der Rollen von Elena Gilbert und Katherine Pierce weniger bezahlt wurde als ihre männlichen Kollegen.

In Samantha Highfills neuem Buch ‚I Was Feeling Epic: An Oral History of The Vampire Diaries‘ enthüllte Nina: „Candice [King], Kat [Graham] und ich waren die drei am niedrigsten bezahlten Serien-Hauptdarstellerinnen in den ersten beiden Staffeln. Es war eine etwas knifflige Situation, weil mein Vertrag nur vorsah, Elena zu spielen, ich aber mehrere Figuren verkörperte, was meine Arbeitsbelastung verdoppelte.“

Die 36-Jährige offenbarte, dass sie trotz des deutlich höheren Arbeitsaufwands durch die Doppelgänger-Versionen von Elena nicht fair im Vergleich zu ihren Co-Stars entschädigt wurde. „Ich musste doppelt so lange am Set sein, doppelt so viele Dialoge auswendig lernen“, schilderte sie. „Ich wollte Katherine spielen, aber ich wollte dafür fair entlohnt werden und gleichgestellt mit den Jungs sein.“

Nachdem sie ihren Fall vorgebracht hatte, habe das Studio die Drehbuchautoren angewiesen, für Katherine nicht mehr Szenen zu schreiben, um höhere Zahlungen zu vermeiden. „Ich hatte das Gefühl, dass das Studio nicht wertschätzte, was ich zur Serie beitrug, und dass all die harte Arbeit, die ich investierte, für sie keine Rolle spielte und ich nicht gleichgestellt mit meinen männlichen Kollegen war – das war für mich sehr enttäuschend“, klagte Nina.

Später kehrte sie für die achte und letzte Staffel zurück. Doch das Angebot war „fünfmal so wenig“ wie ihre Gage in Staffel sechs. „Ich musste die gleiche Bezahlung wie die Jungs bekommen. Ich musste auf meinem Standpunkt bestehen und sagen, dass ich nicht zurückkommen würde, wenn es nicht passiert. Und es ging nicht ums Geld – das Geld war mir völlig egal – es ging um das Prinzip“, betonte der Serienstar.