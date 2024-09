Musik Nina Nesbitt: Sie will mehr sein als Ed Sheerans Ex

Nina Nesbitt - British Summer Time Hyde Park 2017 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.09.2024, 10:00 Uhr

Nina Nesbitt findet es „entmutigend“, als Ed Sheerans Ex angesehen zu werden und nicht als eigenständige talentierte Musikerin.

Die 30-jährige Sängerin, die 2012 mit dem ‚Shape of You‘-Hitmacher zusammen war und seinen Trennungssong ‚Nina‘ inspirierte, hat bereits Songs für Künstler wie Jessie Ware und Olivia Holt geschrieben und drei eigene Alben veröffentlicht, ein viertes erscheint diese Woche.

Trotzdem hängt ihr der Titel, die Ex-Freundin von Ed Sheeran zu sein, teilweise immer noch nach. „Es ist so entmutigend nach all der Arbeit und den Jahren, die ich hineingesteckt habe“, beschwerte sie sich jetzt im ‚Eras‘-Podcast. „Das passiert nur Frauen, aber es treibt mich an, weiterzumachen und einfach als Musikerin bekannt zu sein.“ Ninas neues Album ‚Mountain Music‘ erscheint am Freitag (27. September) bei ihrem eigenen Label Apple Tree Records.

Obwohl sie ein wenig frustriert war, dass ihr Ex den Song ‚Nina‘ über ihre Trennung geschrieben hat, räumte sie ein, dass es heuchlerisch wäre, sich zu sehr zu beschweren. Sie erklärte: „Es sollte einen Haftungsausschluss für Songwriter geben. Es ist, was es ist, wirklich. Ich habe definitiv Songs über andere Leute geschrieben. Es war schwierig, weil ich nie als Ex-Freundin von jemandem bekannt sein wollte.“ Und Nina merkte auch an, dass sie zwar einige „erstaunliche Möglichkeiten“ von Ed bekam – einschließlich der Chance, mit ihm auf Tour zu gehen – aber, dass es dadurch einige Schwierigkeiten gab. Sie fügte hinzu: „Offensichtlich gab er mir erstaunliche Möglichkeiten, mit ihm auf Tour zu gehen und alles. Aber auf der anderen Seite glaube ich, dass ich so lange dagegen ankämpfen musste, dass Artikel über meine Alben als von der Ex von jemandem bezeichnet wurden.“

Heute konzentriert sich Nina auf ihre eigenen Fähigkeiten als Musikerin und betreibt nach einer Enttäuschung zu Beginn ihrer Karriere ihr eigenes Plattenlabel. Sie erinnert sich: „Als ich 17 war, wurde ich bei einem Label unter Vertrag genommen. Wurde fallen gelassen. Ich war an einem Punkt, an dem ich mich fragte: ‚Wie geht es jetzt weiter?‘ Ich genieße es sehr, die Chefin zu sein. Ich bin ein CEO!“