Waldbrände dauern an No-Angels-Star Sandy Mölling bangt um Haus in Los Angeles

Sandy Mölling sorgt sich um ihr Haus in Los Angeles. (ncz/spot)

SpotOn News | 10.01.2025, 18:47 Uhr

Die Waldbrände in Kalifornien machen Sandy Mölling und ihrer Familie große Sorgen. Das Anwesen des No-Angels-Stars ist nicht gegen Feuerschäden versichert.

Auch Sängerin Sandy Mölling (43) muss ihre Sachen packen: Nachdem der ehemalige No-Angels-Star sich und sein Haus in Los Angeles bereits vor den verheerenden Waldbränden in Sicherheit gewogen hat, kommen die Feuer nun auch der Nachbarschaft näher. Die Sängerin, die mit ihrem Ehemann und ihren zwei Kindern in Südkalifornien lebt, teilt seit Beginn der Brände immer wieder Updates auf Instagram. Nun macht sich die 43-Jährige Sorgen um ihre Existenz.

Video News

"Das Feuer kommt auch bei uns näher. Es ist noch ein Feuer ausgebrochen", sagt sie in einer Instagram-Story. "Jetzt hat es in Bell Canyon angefangen. Das ist keine 15 Kilometer von uns." Sie hoffe, "dass sich das nicht ausbreitet und auch nicht in unsere Richtung kommt, sondern in den Bergen bleibt". Dennoch packe ihr Ehemann schon für den Notfall zusammen. Falls die Familie also fliehen müsse, ist alles vorbereitet. Es habe bereits Evakuierungsanweisungen für ihre Gegend gegeben, die jedoch anschließend wieder zurückgenommen worden seien, so Mölling.

Sandy Möllings Haus ist nicht versichert

Besondere Sorge bereitet ihr, dass ihr Anwesen nicht gegen Feuerschäden versichert sei. "Die Versicherungskonzerne hier versichern einen nicht mehr", erklärt sie. "Unser Haus ist nicht versichert, wenn es niederbrennt, dann ist es so." Als Grund habe die Versicherungsfirma die vier alten Bäume angegeben, die im Garten der Familie stehen. "Dann haben wir die Bäume alle wenigstens gestutzt und dann hieß es, dass das Trampolin rausgenommen werden müsse, das im Boden eingelassen ist, sonst würden sie uns nicht versichern. Also, die lassen sich wirklich haarsträubende Gründe einfallen, weshalb sie einen nicht versichern. Das ist eine absolut kriminelle Machenschaft hier", so die 43-Jährige.

Am 7. Januar waren in der Region um Los Angeles mehrere Waldbrände ausgebrochen, die sich durch den starken Wind zeitgleich mit mehreren kleinen Bränden großflächig und schnell verbreiteten. Besonders betroffen waren die Gegenden Malibu und Pacific Palisades sowie Pasadena und Altadena. In Folge der Brände mussten mehr als 100.000 Menschen ihre Häuser im Süden Kaliforniens evakuieren. Zahlreiche Häuser brannten komplett nieder, darunter auch die von vielen Prominenten.

Sandy Mölling ist seit 2009 mit Nasri Atweh (44), einem kanadischen Musikproduzenten und Sänger der Band Magic, zusammen und seit 2020 verheiratet. Die beiden haben einen 2015 geborenen Sohn, aus einer vorherigen Beziehung hat Mölling einen weiteren Sohn.