Stars Noah Cyrus: Glücklicher und stärker als je zuvor

Bang Showbiz | 22.08.2025, 09:00 Uhr

Die Schwester von Miley Cyrus ist endlich an eine Punkt im Leben angekommen, an dem sie sich wohl fühlt.

Noah Cyrus fühlt sich glücklicher denn je.

Die 25-jährige Sängerin hatte während ihrer Zeit im Rampenlicht mit Angstzuständen und Depressionen zu kämpfen, aber sie hat es geschafft, die schlimmsten Phasen zu überwinden. Nun blickt sie mit Optimismus in die Zukunft. Die jüngere Schwester von Popstar Miley Cyrus sagte dem ‚People‘-Magazin: „Ich habe mit einer schweren Depression und einer schweren Angststörung gekämpft, und es war wirklich hart, das mit dem Touren unter einen Hut zu bringen, während ich mich selbst nicht richtig gepflegt oder mir die nötige Therapie erlaubt habe.“ Inzwischen erkennt Noah jedoch, wann sie eine Pause braucht und handelt ihrer mentalen Gesundheit zuliebe dementsprechend. Sie erklärte: „Eine Sache, für die ich wirklich brenne und die ich ganz genau weiß, ist, dass ich weiterleben möchte. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ich an dem glücklichsten und stärksten Punkt meines Lebens bin.“

Noah suchte bereits 2020 professionelle Hilfe wegen einer Xanax-Abhängigkeit. Heute blickt sie mit Traurigkeit auf diese schwierige Zeit zurück. „Ich fühle eine große Entfremdung von dem Mädchen, das damals so stark mit der Sucht zu kämpfen hatte, und dem Zustand, in dem ich war“, berichtet sie. „Wann immer ich an diese Zeit zurückdenke, macht mich das tieftraurig für mich selbst. Denn nur du selbst weißt wirklich, wie du dich innerlich fühlst. Und das ist ein Gefühl, das ich niemandem wünsche. Dieses Gefühl, nicht mehr leben zu wollen.“

Heute ermutigt Noah andere Menschen, die ähnliche Probleme haben, offen und ehrlich über ihre Kämpfe zu sprechen. Die ‚Stay Together‘-Interpretin erklärte: „Ich ermutige Menschen sehr, über ihre Probleme zu sprechen, wenn sie offen dafür sind und bereit, sich Hilfe zu suchen. Denn ich glaube wirklich, dass man an einen anderen Punkt im Leben gelangen kann, wenn man die Kraft hat, sich dieser Herausforderung zu stellen und daran zu arbeiten. Ich denke, man erreicht irgendwann einen Punkt, an dem man eine viel positivere Sichtweise entwickelt und beginnt zu erkennen, dass man auf dem Weg zu einem besseren Ort ist.“