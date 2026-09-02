Film Noah Jupe ergattert mysteriöse Schlüsselrolle in ‚Avengers: Secret Wars‘

Noah Jupe - January 2020 - Famous - Critics Circle Film Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2026, 11:00 Uhr

Welche Figur der Schauspieler verkörpert, wird noch geheim gehalten. Sie soll jedoch eine wichtige Rolle in der Handlung einnehmen.

Noah Jupe übernimmt eine Rolle in ‚Avengers: Secret Wars‘.

Der ‚Hamnet‘-Darsteller wurde demnach für eine geheime Rolle in dem Blockbuster angefragt, dessen Produktion noch in diesem Jahr beginnen soll, nachdem ‚Avengers: Doomsday‘ in die Kinos gekommen ist. Laut ‚Deadline‘ soll die bislang unbekannte Rolle, die Noah angeboten wurde, eine wichtige Funktion innerhalb der Geschichte einnehmen. ‚Avengers: Doomsday‘ wird von Anthony und Joe Russo inszeniert und von Kevin Feige, dem Präsidenten des Marvel Cinematic Universe (MCU), produziert.

‚Avengers: Secret Wars‘ soll am 17. Dezember 2027 in die Kinos kommen, ein Jahr nach dem Start von ‚Doomsday‘. Unterdessen warnten die Russo-Brüder kürzlich, dass es „erforderlich“ sei, ‚Avengers: Endgame‘ gesehen zu haben, um ‚Avengers: Doomsday‘ zu verstehen. Eine neue Version des Blockbusters von 2019 mit dem Titel ‚Avengers: Endgame Encore‘ kommt noch in diesem Monat in die Kinos. Sie enthält zusätzliches Material, das in der ursprünglichen Fassung nicht zu sehen war, sowie einen ersten Vorgeschmack auf ‚Avengers: Doomsday‘.

Die Regisseure riefen Fans dazu auf, sich Tickets für eine Vorstellung zu kaufen, selbst wenn sie den Film bereits gesehen haben. Ihrer Meinung nach werde die Neuauflage dabei helfen, „die Geschichte miteinander zu verbinden“, bevor der nächste Teil der MCU-Reihe erscheint. Im Gespräch mit „Fandango“ erklärte Joe, was die Zuschauer von ‚Avengers: Endgame Encore‘ erwarten können: „Es gibt eine natürliche Entwicklung von ‚Endgame‘ zu ‚Doomsday‘, in die auch all die anderen Geschichten einfließen, die sich in der Zwischenzeit entwickelt haben.“ Es sei aus zwei Gründen wichtig, ‚Endgame‘ noch einmal im Kino zu sehen: „Erstens werdet ihr viel Spaß dabei haben, zu jubeln, zu schreien und all die Emotionen noch einmal zu erleben, die ihr beim ersten Mal hattet. Und zweitens denke ich, dass es notwendig ist, den Film noch einmal zu sehen, um der Geschichte in ‚Doomsday‘ folgen zu können.“

Wie bei allen MCU-Blockbustern werden Details zu ‚Avengers: Doomsday‘ streng geheim gehalten. Chris Evans, der erneut in seine Rolle als Steve Rogers/Captain America schlüpfen wird, deutete jedoch kürzlich an, dass es für sein Alter Ego „brutal“ werden dürfte. Während einer Fragerunde auf der Fan Expo Boston sagte er: „Die Russos lieben es, Steve Rogers zu verprügeln. Ihre Lieblingsbeschäftigung ist es, ihn einfach ordentlich fertigzumachen. Für sie macht genau das einen Helden aus – jemanden, der so oft geschlagen wird und trotzdem immer wieder aufsteht. Deshalb finden sie immer neue Möglichkeiten, ihm eins auszuwischen. Und dieses Mal war es brutal.“