Film Pierce Brosnan stößt zum Cast von ‚Extraction 3‘

Pierce Brosnan - August 2025 - Famous - The Thursday Murder Club UK Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.08.2026, 14:00 Uhr

Pierce Brosnan stößt zum Cast von 'Extraction 3'.

Pierce Brosnan gehört zur Besetzung von ‚Extraction 3‘.

Der Schauspieler aus ‚The Thursday Murder Club‘ wird im kommenden Film gemeinsam mit Chris Hemsworth zu sehen sein. Auch Don Lee wurde für den dritten Teil verpflichtet. Wie ‚Deadline‘ berichtet, haben sich außerdem Joe Taslim, Chi Lewis-Parry und Siena Agudong dem dritten Film der Reihe angeschlossen. Sir Idris Elba und Golshifteh Farahani waren zuvor ebenso wie Hemsworth für den Netflix-Film bestätigt worden. Hemsworth wird erneut den Söldner Tyler Rake verkörpern. Regisseur Sam Hargrave kehrt ebenfalls zurück und übernimmt nach den ersten beiden Filmen auch beim dritten Teil die Inszenierung. Hargrave war zuvor als Stuntkoordinator tätig. Das Drehbuch stammt von David Weil und basiert auf einer Geschichte von Ande Parks, Joe Russo und Anthony Russo. Die Russo-Brüder werden das Projekt gemeinsam mit ihrer Schwester Angela Russo-Otstot produzieren.

Auch Hemsworth, Hargrave, Benjamin Grayson, Patrick Newall, Eric Gitter, Peter Schwerin und Michael Disco sind als Produzenten beteiligt. Shelby Malone und Steven V. Scavelli übernehmen die Ausführung als Executive Producer. Lee soll sich für ‚Extraction 3‘ verpflichtet haben, nachdem er zuvor Teil der Besetzung des koreanischsprachigen Films ‚Tygo‘ geworden war. Konkrete Details zur Handlung von ‚Extraction 3‘ werden derzeit noch geheim gehalten.

Idris Elba erklärte kürzlich, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit Sam Hargrave bei dem Action-Thriller freue. Besonders schätze er dabei, dass der Regisseur selbst früher als Stuntman gearbeitet habe. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Interview‘ sagte Elba: „Der Regisseur von ‚Extraction‘ heißt Sam Hargrave und er hat ‚Extraction I‘ und ‚II‘ gemacht. Er war früher Stuntman und seine Arbeit ist tadellos. Ich freue mich darauf, von diesem Mann zu lernen. Inzwischen spiele ich lieber Rollen, die deutlich komplexer und verletzlicher sind. Ich verkörpere sehr oft harte Kerle.“