Stars Noah Schnapp las das ‚Stranger Things‘-Drehbuch unter der Dusche

Noah Schnapp - Stranger Things - Season 4 Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.11.2025, 09:00 Uhr

Noah Schnapp hat das Drehbuch der finalen Staffel von ‚Stranger Things‘ unter der Dusche gelesen.

Der 21-jährige Schauspieler spielt Will Byers in der erfolgreichen Netflix-Serie und erzählte, dass ihn das Drehbuch zur fünften und letzten Staffel so sehr beeindruckt habe, dass er noch nicht einmal bis zum Ende seiner Dusche warten konnte, um es zu lesen.

Gegenüber ‚People‘ sagte er: „Ich erinnere mich, dass mir Leute geschrieben haben, bevor die Drehbücher herauskamen: ‚Noah, pass auf. Dir wird diese Staffel gefallen.'“ Er sagte, dass er zunächst nicht viel darauf gegeben habe, das Drehbuch dann jedoch am Tag vor dem Table Read unter der Dusche gelesen und dabei ausgerufen habe: „Oh mein Gott.“ Er habe sogar seine Mutter angerufen und sie gebeten, es ebenfalls zu lesen, während er völlig aus dem Häuschen war. Noah erklärte außerdem, dass er stolz auf die zentrale Botschaft der Serie sei. Der Schauspieler, der unter anderem mit David Harbour, Finn Wolfhard und Millie Bobby Brown vor der Kamera steht, sagte: „Es ist im Kern eine Serie über Freundschaft, Verbindung, Zugehörigkeit und darüber, seine Unterschiede anzunehmen, und sie lässt dich spüren, dass du Teil von etwas bist.“ Er fügte hinzu: „Sie gibt dir das Gefühl, stolz darauf zu sein, anders zu sein und stolz darauf, du selbst zu sein.“

Millie Bobby Brown erklärte kürzlich, dass ihre Erfahrung mit ‚Stranger Things‘ „wundervoll“ gewesen sei. Die 21-Jährige spielt seit 2016 die Rolle der Eleven und sagte, dass sie eine starke Verbindung zu ihrer Figur aufgebaut habe. Sie sagte gegenüber ‚Extra‘: „Es ist unglaublich. Ich meine, es war eine so wundervolle Reise.“ Sie erklärte, dass die Serie die Hälfte ihres Lebens begleitet habe und sie sich nicht vorstellen könne, wie ihr Leben ohne die Show ausgesehen hätte. „Es war so ein großer Einfluss für mich, und ja, es ist sehr surreal, hier zu sein und über die letzte Staffel zu sprechen. Aber ich bin einfach so gesegnet und so dankbar, dass ich ein Teil davon sein durfte.“