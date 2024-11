Musik Noel Gallagher: Besondere ,Champagne Supernova’-Version

Noel Gallagher - Palladium 10th May 2019 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.11.2024, 11:00 Uhr

Noel Gallagher hat Berichten zufolge eine sechsstündige Version von ,Champagne Supernova’ erstellt.

Der ikonische sechsminütige Oasis-Song, der ursprünglich auf dem 1995er Album ,(What’s The Story) Morning Glory?’ der Band erschien, soll für die Londoner National Portrait Gallery umgestaltet worden sein.

Wie die Zeitung ,The Independent’ berichtet, hat Noel den Song in eine sechsstündige, immersive Klanglandschaft verwandelt. Das Porträt des 57-jährigen Musikers wird noch in diesem Monat im Rahmen der Legends-Ausstellung mit 100 Porträts der Londoner Fotografin Zoe Law in dem Museum ausgestellt. Die neue Version von ,Champange Supernova’ wird den Besuchern in der Galerie als Teil der Ausstellung vorgespielt.In der Galerie wird auch ein bisher unbekanntes Porträt von Sienna Miller zu sehen sein, die Noels Epiphone-Gitarre aus dem Jahr 1967 hält, mit der er den Song geschrieben hat.

In der Zwischenzeit wurde behauptet, dass Noel im Vorfeld der Reunion-Tour von Oasis im nächsten Jahr im Studio beschäftigt war. Da frühere Aufnahmesitzungen der Gruppe aufgrund der Spannungen zwischen Noel und seinem Bruder Liam Gallagher immer wieder zu Spannungen führten, wird die Möglichkeit eines Streits zwischen den beiden minimiert, da sie nicht im selben Raum sein müssen, um die Aufnahmen fertigzustellen.