Stars Noel und Liam Gallagher führen Markenrechtsstreit mit Modehändler Oasis

Liam Gallagher - Noel Gallagher - Oasis - AVALON - 25 July 2025 - Wembley Stadium Concert BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.09.2025, 18:11 Uhr

Noel und Liam Gallagher haben Berichten zufolge Spezialanwälte eingeschaltet, um einen Markenrechtsstreit mit dem Modehändler Oasis auszutragen.

Während die Brüder aktuell ihre Reunion-Tour vorantreiben, wollten sie außerdem das schwarz-weiße Logo der Band beim britischen Intellectual Property Office als Marke eintragen zu lassen. Die Modemarke Oasis – einst eine feste Größe auf der High Street und nun ausschließlich online tätig – soll jedoch formell Einspruch gegen den Antrag der Musiker erhoben haben.

Laut ‚The Sun‘ argumentiert der Einzelhändler, das Bandlogo von Oasis sei „identisch“ mit seinem eigenen Branding und behauptet, die Gallaghers seien „Trittbrettfahrer“. Ein Insider sagte der Zeitung: „Noel und Liam geben nicht nach. Ihre Teams sind zuversichtlich und glauben, dass sie erfolgreich sein werden. Sollte es nach der Mediationsphase keine Einigung geben, wird der Fall vor ein Tribunal gehen.“

Noel (58) und Liam (52) sollen von Beck Greener vertreten werden, der Kanzlei für geistiges Eigentum, die zuvor Paul O’Grady vertreten hatte, als eine Brauerei versuchte, ein Bier ‚Lily Savage‘ zu nennen. Der Markenantrag der Gallaghers soll darauf abzielen, das Oasis-Logo für den Einsatz auf Merchandise-Artikeln wie Kleidung und Accessoires zu schützen. Laut ‚The Sun‘ soll das Modelabel Oasis erwidert haben, dass die Genehmigung des Antrags „einen unfairen Vorteil verschaffen würde, indem man vom Ruf der Marke des Gegners profitiert, wodurch potenziell der Verkauf seiner Waren gesteigert würde“.