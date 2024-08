Musik Normani: Album-Release war mit vielen Ängsten verbunden

Normani - ESSENCE Black Women In Hollywood Awards 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 04.08.2024, 11:23 Uhr

Die ehemalige Fifth Harmony-Sängerin hatte vor der Veröffentlichung ihres Soloalbums mit Selbstzweifeln zu kämpfen.

Normani fühlte sich „ängstlich“, bevor sie ihr erstes Soloalbum veröffentlichte.

Die US-Sängerin, die als Mitglied von Fifth Harmony zum Star wurde, gibt zu, dass sie vor der Veröffentlichung von ‚Dopamine‘ im Juni sehr nervös war. Ein Grund war, dass die Albumveröffentlichung immer wieder verschoben wurde. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Rolling Stone‘ enthüllt sie: „Ich bin aufgeregt, aber ich bin auch ein bisschen ängstlich.“

Auf die Frage, was sie beunruhigt habe, antwortet die ‚Motivation‘-Hitmacherin: „Ehrlich gesagt, nur der Druck des Wartens und die Hoffnung, dass jeder dieses Werk so sehr liebt wie ich es liebe.“ Normani hat sich dem Projekt mit ganzem Herzen verschrieben. „Ich möchte wissen, dass ich absolut alles reingesteckt habe, was ich konnte, dass ich jede Möglichkeit ausgeschöpft habe.“

Die 28-Jährige hofft auch, dass die Fans durch Album mehr über sie lernen werden. „Ich war schon so viele Versionen von mir selbst – immer noch dieselbe, immer noch Normani, aber ich hoffe wirklich, dass jeder durch dieses Werk mehr über mich erfahren kann“, fügt die Musikerin hinzu.

Anfang des Jahres gab Normani zu, dass sie während der Arbeit an ihrem Debütalbum mit Selbstzweifeln zu kämpfen hatte. Bei einem Auftritt in der ‚Zach Sang Show‘ offenbarte sie: „Ich verdiene es, das zu genießen, was ich tue, und ich würde definitiv sagen, dass ich wünschte, ich hätte diesen Prozess viel mehr genossen, als ich es tat. Aber es gab so viele verschiedene Dinge, die damit verbunden waren. Das nächste Mal werde ich also sagen: ‚Nein, ich werde die beste Zeit überhaupt haben.'“