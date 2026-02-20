Musik North West unterschreibt Plattenvertrag bei Gamma

North West and Kanye West - London 2020 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.02.2026, 11:00 Uhr

north west hat offiziell einen Vertrag mit Gamma unterschrieben, dem unabhängigen Entertainment-Unternehmen des ehemaligen Apple-Managers Larry Jackson.

Es ist ein bedeutender Schritt in Richtung Musikkarriere für die Zwölfjährige. Insider sagten dem Magazin ‚Rolling Stone‘, dass North bereits mit Aufnahmesessions im Rahmen der neuen Partnerschaft begonnen hat.

Gamma hat seit seiner Gründung 2023 eine prominente Künstlerliste aufgebaut und arbeitet unter anderem mit Mariah Carey, Usher, Sexyy Red und Snoop Dogg zusammen sowie mit Norths Vater Kanye West für dessen kommendes Album ‚Bully‘ zusammen. Norths eigene musikalische Aktivitäten nehmen ebenfalls zu. Ihr jüngster Song ‚Piercing on My Hand‘ erschien Anfang Februar, Berichten zufolge über Gamma, produziert von Kanye, der sich mittlerweile Ye nennt, und Will Frenchman. Sie präsentierte den Track erstmals live in Mexiko-Stadt während eines Konzerts ihres Vaters vor rund 40.000 Menschen.

Zudem war sie auf ‚Talking/Once Again‘ von Ye und Ty Dolla $ign zu hören, das Platz 30 der ‚Billboard Hot 100‘ erreichte. Später wirkte sie auch an ‚Childlike Things‘ von FKA Twigs mit und rappte sowohl auf Englisch als auch auf Japanisch.

Der Vertragsabschluss erfolgte nun, während Kim Kardashian ihre Tochter offenbar auf einen größeren Markenauftritt vorbereitet. Laut ‚The Sun‘ hat Kim mehrere Markenanmeldungen für ‚NOR11‘ eingereicht, darunter für Kleidung, Accessoires, Schmuck und Taschen. Die Anträge wurden über KimYe’s Kid Inc. eingereicht, mit Kim als eingetragener Verantwortlicher.